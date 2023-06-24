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ПолітикаЛатвія

Латвія повністю припиняє видачу віз росіянам

Роман Губа
1 год. тому

За словами глави МЗС країни Едгарса Рінкевичса, Латвія припинить видавати росіянам навіть гуманітарні візи.

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паспорт громадянина РФ
Паспорт громадянина РФФото: AFP/Getty Images

Через останні події у Росії, пов'язані з "заколотом", влаштованим приватною військовою компанією "Вагнер", Латвія припиняє видавати громадянам Росії гуманітарні та інші типи віз, а також посилює охорону кордонів з Росією та Білоруссю. Про це написав глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс у Twitter.

"Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорона кордонів посилена, візи або в'їзд росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть", - написав він у суботу, 24 червня. Він також запевнив, що прямої загрози для Латвії зараз немає.

Також у дописі Рінкевичс повідомив, що країна не змінюватиме обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

Латвія ще у серпні 2022 року через військове вторгнення Росії в Україну призупинила видачу віз громадянам РФ на невизначений термін. Проте залишалась можливість отримання короткострокових віз із гуманітарних міркувань та довгострокових віз із правом працевлаштування. До цього держава призупинила видачу росіянам і білорусам "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції.

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

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