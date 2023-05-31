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ПолітикаЛатвія

У Латвії обрали нового президента

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
4 год. тому

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс змінить на посаді президента країни Егілса Левітса.

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Едгарс Рінкевичс - новий президент Латвії
Едгарс Рінкевичс - новий президент ЛатвіїФото: Jussi Nukari/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Новим президентом Латвії стане Едгарс Рінкевичс - чинний міністр закордонних справ країни.

Латвія - парламентська республіка, тож вибори президента у ній - непрямі. Главу держави обирають депутати Сейму. Президент Латвії виконує переважно представницькі функції, зокрема - на міжнародній арені. Водночас він є верховним головнокомандувачем збройних сил. Для його обрання потрібна більшість голосів депутатів - 51 зі 100. Якщо вона не досягається, проводиться повторне голосування.

У середу, 31 травня, Рінкевичс здобув перемогу на виборах у третьому турі голосування. Офіційно він обійме посаду в липні.

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49-річний політик з 2011 року очолював міністерство закордонних справ країни, до цього завідував президентською канцелярією, в 1990-х роках працював у міністерстві оборони, а до держвної служби був журналістом. У 2014 році він став першим латвійським політиком, який здійснив камінг-аут.

На посаді міністра закордонних справ Рінкевичс користувався великою популярністю серед латвійців, передусім - завдяки своїй жорсткій позиції щодо Росії та підтримці України, проти якої та розпочала війну, зазначає агентство Associated Press.

На посаді президента Латвії він замінить Егілса Левітса. Той був главою держави з 2019 року. В нинішніх виборах він участі не брав.

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