У Латвії обрали нового президента

Новим президентом Латвії стане Едгарс Рінкевичс - чинний міністр закордонних справ країни.

Латвія - парламентська республіка, тож вибори президента у ній - непрямі. Главу держави обирають депутати Сейму. Президент Латвії виконує переважно представницькі функції, зокрема - на міжнародній арені. Водночас він є верховним головнокомандувачем збройних сил. Для його обрання потрібна більшість голосів депутатів - 51 зі 100. Якщо вона не досягається, проводиться повторне голосування.

У середу, 31 травня, Рінкевичс здобув перемогу на виборах у третьому турі голосування. Офіційно він обійме посаду в липні.

Читайте також: Латвія повертає обов'язкову службу в армії

49-річний політик з 2011 року очолював міністерство закордонних справ країни, до цього завідував президентською канцелярією, в 1990-х роках працював у міністерстві оборони, а до держвної служби був журналістом. У 2014 році він став першим латвійським політиком, який здійснив камінг-аут.

На посаді міністра закордонних справ Рінкевичс користувався великою популярністю серед латвійців, передусім - завдяки своїй жорсткій позиції щодо Росії та підтримці України, проти якої та розпочала війну, зазначає агентство Associated Press.

На посаді президента Латвії він замінить Егілса Левітса. Той був главою держави з 2019 року. В нинішніх виборах він участі не брав.

Читайте також: Латвія підтримує початок процедури вступу України в ЄС вже у 2023 році