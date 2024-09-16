Латвія передасть Україні закуплену в Лондона бронетехніку

Кількість гусеничних бронемашин, запланованих до поставки Ригою, не розголошується. Йдеться про техніку, закуплену ще десять років тому.

Латвія відправить в Україну бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T), закуплені раніше у Великобританії, повідомляє агентство LETA з посиланням на пресслужбу латвійського міністерства оборони.

Кількість бронемашин, запланованих до поставки, не розкривається. Як пише видання Delfi, контракт Латвії та Великобританії, підписаний у 2014 році, передбачав поставку загалом 123 бронемашини СVR(T), з яких 116 модернізованих, а сім - без капітального ремонту - для підготовки механіків. Перші машини прибули до Латвії восени 2015 року.

Днями про заплановану передачу Латвією БТРів повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту глави уряду країни Евіки Сілінеї у Київ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Латвія передала Україні найрізноманітніші озброєння та техніку, у тому числі гелікоптери та самохідні гаубиці, закуплені в Австрії.