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ПолітикаУкраїна

Латвія передасть Україні закуплену в Лондона бронетехніку

Анастасія Шепелева
16 вересня 2024 р.

Кількість гусеничних бронемашин, запланованих до поставки Ригою, не розголошується. Йдеться про техніку, закуплену ще десять років тому.

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Латвійський прапор
Латвійський прапорФото: Fotolia/selensergen

Латвія відправить в Україну бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T), закуплені раніше у Великобританії, повідомляє агентство LETA  з посиланням на пресслужбу латвійського міністерства оборони.

Кількість бронемашин, запланованих до поставки, не розкривається. Як пише видання Delfi, контракт Латвії та Великобританії, підписаний у 2014 році, передбачав поставку загалом 123 бронемашини СVR(T), з яких 116 модернізованих, а сім - без капітального ремонту - для підготовки механіків. Перші машини прибули до Латвії восени 2015 року.

Днями про заплановану передачу Латвією БТРів повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту глави уряду країни Евіки Сілінеї у Київ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Латвія передала Україні найрізноманітніші озброєння та техніку, у тому числі гелікоптери та самохідні гаубиці, закуплені в Австрії.

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