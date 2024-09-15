Україні необхідні польські МіГ-29 - Сибіга

Україні необхідні польські літаки МіГ-29, але для передачі необхідна допомога партнерів щодо повітряного патрулювання над Польщею. Як передає "Інтерфакс-Україна", про це у суботу, 14 вересня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав голова МЗС.

Таким чином Сибіга прокоментував заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в Києві у п'ятницю, 13 вересня, що зараз розглядається можливість передачі Україні літаків МіГ-29. За словами Сікорського, якщо "союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим".

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Україні потрібна підтримка в енергетичній сфері

Також Сибіга наголосив, що напередодні "важкої зими" важливою для України є підтримка в енергетичній сфері. "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - зазначив голова МЗС.

Сибіга додав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня наступного року. "Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, що днями група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16.