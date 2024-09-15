  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Україні необхідні польські МіГ-29 - Сибіга

Дмитро Шварц
15 вересня 2024 р.

Варшава готова передати літаки Україні, якщо союзники допоможуть із місією повітряного патрулювання над Польщею.

https://p.dw.com/p/4kdNh
Український МіГ-29
Для передачі МіГів потрібно забезпечити патрулювання повітряного простору над ПольщеюФото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Україні необхідні польські літаки МіГ-29, але для передачі необхідна допомога партнерів щодо повітряного патрулювання над Польщею. Як передає "Інтерфакс-Україна", про це у суботу, 14 вересня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав голова МЗС. 

Таким чином Сибіга прокоментував заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в Києві у п'ятницю, 13 вересня, що зараз розглядається можливість передачі Україні літаків МіГ-29. За словами Сікорського, якщо "союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим".

Читайте також: Польща має збивати російські ракети над Україною - Сікорський

Україні потрібна підтримка в енергетичній сфері

Також Сибіга наголосив, що напередодні "важкої зими" важливою для України є підтримка в енергетичній сфері. "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - зазначив голова МЗС.

Сибіга додав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня наступного року. "Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, що днями група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Американські винищувачі F-16 в українському небі

WSJ: США відмовляються відправляти в Україну техніків F-16

WSJ: США відмовляються відправляти в Україну техніків F-16

У Білому домі відмовились відправити в Україну американських фахівців з обслуговування винищувачів - з міркувань безпеки. Але у Байдена не виключають, що ще зроблять це в майбутньому, пише The Wall Street Journal.
Політика31 серпня 2024 р.
Винищувач Gripen

Швеція відкрита до надання Україні винищувачів Gripen після передачі F-16 - МЗС країни

Швеція відкрита до надання Україні винищувачів Gripen після передачі F-16 - МЗС країни

Швеція не має жодних обмежень щодо обговорення передачі Україні винищувачів Gripen після того, як остання отримає F-16, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрьом.
Політика11 липня 2024 р.
Винищувачі F-16 ПС України

Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією

Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над Росією

У нідерландських збройних силах наголосили, що не запроваджували жодних обмежень щодо застосування винищувачів - ЗСУ можуть використовувати F-16 та іншу передану Нідерландами зброю на власний розсуд.
Політика29 серпня 2024 р.
Більше публікацій