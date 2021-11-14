 Кулеба закликав ЄС стримати можливу агресію РФ щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2021

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Новини

Кулеба закликав ЄС стримати можливу агресію РФ щодо України

На тлі відмови Кремля взяти участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" Кулеба заявив про деструктивний підхід РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем ситуацію з безпекою на Донбасі, в Криму та біля українських кордонів, повідомляє пресслужба МЗС України у неділю, 14 листопада.

Під час розмови очільник українського МЗС наголосив на "деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у нормандському форматі" і закликав ЄС вжити заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Натомість Боррель запевнив українського міністра у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, йдеться у повідомленні.

"Нормандський формат" під загрозою?

Раніше повідомлялось, що Росія відмовилась від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ 11 листопада в Парижі, нібито через відсутність відповіді на пропозиції Росії щодо проєкту зустрічі. Втім, у Франції та Німеччині це спростували.

Також наприкінці вересня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що триває робота над організацією зустрічі лідерів "нормандського формату"до закінчення каденції Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді канцлерки Німеччини. У Києві запевняють, що і вона, і президент Франції Еммануель Макрон підтвердили готовність до участі в саміті, однак Росію не влаштовує порядок денний.

Нагадаємо, що "нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції востаннє зустрічалися особисто ще в грудні 2019 року в Парижі. Тоді вперше відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Дивитись відео 03:58

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