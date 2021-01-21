 Країни ЄС погодили взаємне визнання результатів тестів на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Країни ЄС погодили взаємне визнання результатів тестів на COVID-19

Рішення про взаємне визнання тестів на коронавірус стане ключовим інструментом задля протидії подальшому поширенню інфекції й сприятиме розвитку внутрішнього ринку, вважає Рада ЄС.

Тест на коронавірус

Рада ЄС повідомила, що країни-члени Євросоюзу одноголосно схвалили розширення використання експрес-тестів на антигени і взаємне визнання результатів тестів на COVID-19. Згідно з ухваленим у четвер, 21 січня, за письмовою процедурою рішенням, встановлюється "загальна основа для використання швидких тестів на антигени і взаємного визнання результатів тестів на COVID-19 у всьому ЄС", йдеться в комюніке Ради Європейського Союзу.

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"Це - центральний інструмент, що допомагає стримати поширення вірусу і сприяти безперебійному функціонуванню внутрішнього ринку", - наголошується в спільній заяві. Крім того, "взаємне визнання результатів тестів на інфекцію SARS-CoV-2 (...) має важливе значення для полегшення транскордонного переміщення, відстеження транскордонних контактів і лікування", наголошується в документі.

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У ньому пояснюється, що ключові компоненти схваленої Радою ЄС рекомендації включають зокрема валідацію і взаємне визнання експрес-тестів на антигени і результатів ПЛР-тестів між державами-членами. Крім того, передбачається обмін даних, розробка єдиних критеріїв і спільного списку швидких тестів на COVID-19 та низка інших заходів. Так само було погоджено застосувати швидкі тести на COVID-19 в регіонах з підвищеними показниками зараження коронавірусом.

Ухвалене рішення, хоч і є письмовим, однак зобов'язувальної дії не має.

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