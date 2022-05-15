Країни НАТО обіцяють Україні тривалу військову підтримку

Держави НАТО надаватимуть Україні військову підтримку доти, доки вона потребуватиме її для самооборони. Про це за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ Альянсу в Берліні у неділю, 15 травня, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), повідомляє кореспондент DW.

За її словами, у першій половині дня в неділю міністри "дуже детально та відкрито" аналізували розвиток подій у війні Росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити "у подальші тижні та місяці", аби допомогти людям в Україні. "Ми єдині в тому, що ми наші національні зусилля - передусім у військовій підтримці - не маємо права ослаблювати та не будемо ослаблювати, причому стільки, скільки Україна потребуватиме цієї підтримки для своєї самооборони", - наголосила Бербок.

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НАТО: Наступ Росії на Донбасі "загальмував"

"Ми всі усвідомлюємо, що ця війна не завершиться так швидко", - додала глава МЗС ФРН.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав на те, що війна Росії проти України не йде так, як планували в Москві: "Їм не вдалося взяти Київ, вони відступають від районів довкола Харкова, їхній головний наступ на Донбасі загальмував". На думку Столтенберга, президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося досягти своїх "стратегічних цілей": Україні на вдалося завдати поразки, НАТО "сильніше, ніж будь-коли", а Європа та Північна Америка єдині. "Україна може виграти цю війну. Україні хоробро захищають свою країну", - додав генсек Альянсу.

Він також пообіцяв, що країни НАТО посилюватимуть та продовжуватимуть військову підтримку України.

Бербок: Росія зруйнувала останній майданчик діалогу

Відповідаючи на запитання про те, чи можливий діалог з Росією, міністерка закордонних справ Німеччини наголосила, що "діалог повинен бути завжди". "Але ми жорстким чином з'ясували, що остання форма діалогу, котра у нас була, а саме ОБСЄ, - була підірвана російською стороною", - розповіла Бербок.

Вона нагадала про всі намагання переговорів, зокрема у "нормандському форматі" та в Мінську, а також про спроби президентів США, Франції, Туреччини, канцлера Німеччини вести діалог з Росією. Але Москва відкинула їх усі, "й тому у нас не залишилося іншого вибору, крім як дати зрозуміти, що ми не лише цілковито підтримуємо Україну, бо ми й раніше її підтримували, але також надаємо Україні військову допомогу, щоб вона могла захищати себе", додала Бербок.

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