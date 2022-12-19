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В ЄС дійшли згоди щодо обмеження ціни на газ
В ЄС дійшли згоди щодо обмеження ціни на газФото: picture-alliance/dpa
ЕкономікаЄвропа

Країни Євросоюзу домовилися щодо стелі цін на газ

Аліна Коломієць
1 год. тому

Обмеження на ціни на газ в ЄС буде введено в дію, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину.

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Міністри енергетики країн Європейського Союзу в понеділок, 19 грудня, погодили запровадження стелі цін на газ. Про це спочатку повідомив речник чеського головування в ЄС Дмітрій Черніков в Twitter. "Угода", - коротко написав він.

Згідно з документом, з яким ознайомилася агенція Reuters, верхня межа цін на газ в ЄС вступить в силу, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.

Обмеження може бути запроваджено в дію починаючи з 15 лютого і спочатку не поширюватиметься на позабіржові угоди, йдеться в документі.

Угода ставить крапку в багатомісячній суперечці щодо того, як боротися з високими цінами на енергоносії в ЄС. Після того, як оптові ціни на газ досягли піку в серпні, кілька країн ЄС закликали до далекосяжних заходів, тоді як деякі, включаючи Німеччину, залишалися скептичними щодо втручання у газовий ринок. Зрештою ФРН підтримала угоду, яка, як очікується, включатиме декілька гарантій безпеки постачання та стабільності фінансових ринків, пише агенція dpa.

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Привітало досягнуту угоду постійне представництво Польщі при ЄС. "Ми вітаємо домовленість міністрів ЄС про обмеження ціни на газ на рівні 180 євро/МВт-год, що включає обмеження на всіх європейських хабах", - написало представництво в Twitter.

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Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів CША за барель. Узгодженого рівня максимальної ціни для російської танкерної нафти дотримуватимуться Євросоюз, країни Великої сімки та Австралія.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував встановлене обмеження. Він не вважає таке рішення серйозним і назвав його "комфортним" для бюджету держави-терориста. 

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