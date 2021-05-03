Коронавірус в Україні: Житомирська область виходить з "червоної" зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій вирішила скасувати "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки для Житомирської області вже з 5 травня. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За словами Немчінова, "червоний" рівень небезпеки скасовується опівночі середи, 5 травня. Після цього на території Житомирської області будуть застосовувати обмежувальні заходи для "жовтої" зони.

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Ляшко каже про спад захворюваності на Житомирщині

Про "стійке поліпшення епідеміологічної ситуації" у регіоні у вівторок, 4 травня, повідомив і головний державний санітарний лікар України й заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, щотижнева кількість нових випадків захворювання COVID-19 в Житомирській області зменшилася за останній місяць утричі, а за останній тиждень спад захворюваності становить 28 відсотків. Він розповів також і про те, що у регіоні зменшується і кількість нових госпіталізацій із підтвердженими випадками COVID-19 чи підозрами на них. За місяць цей показник зменшився вдвічі, а за останній тиждень - на 21 відсоток.

Так само, каже головний санітарний лікар, в регіоні стабілізувалася ситуація з захворюванням на грип і гострі респіраторно-вірусні хвороби. "Таке поліпшення епідемічної ситуації в Житомирській області стало можливим завдяки призначеним карантинним обмеженням з 3 березня 2021 року. Станом на 4 травня 2021 року в Житомирській області виконано всі умови для виходу з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

Зменшення нових випадків COVID-19 на Великдень

Тим часом кількість виявлених нових випадків коронавірусу в країні продовжує знижуватися. Якщо протягом неділі, 2 травня, їх було зафіксовано 2758, то за вівторок, 3 травня, - 2472. Востаннє настільки низькі цифри навіть на вихідні фіксувалися ще у лютому, до початку третьої хвилі COVID-19 в Україні.

Однак кількість інфікувань, виявлених в Україні у вихідні та святкові дні є зазвичай нижчою, обсяги тестування у такі дні теж є меншими. А минула неділя, крім того, припала на Великдень. Водночас і перед цим чотири тижні поспіль в Україні щонеділі виявляли дедалі менше випадків COVID-19. Так, тиждень тому Степанов повідомляв про 5062 нові випадки коронавірусу, зафіксованих у неділю, два тижні тому - про 6506 випадків, а три тижні тому - про 7856 випадків.

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