 Коронавірус в Україні: Житомирська область виходить з ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

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Коронавірус в Україні: Житомирська область виходить з "червоної" зони

У Житомирській області скасовується "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Пацієнт із коронавірусом у лікарні міста Любар в Житомирській області

Пацієнт із коронавірусом у лікарні міста Любар в Житомирській області (архівне фото)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій вирішила скасувати "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки для Житомирської області вже з 5 травня. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За словами Немчінова, "червоний" рівень небезпеки скасовується опівночі середи, 5 травня. Після цього на території Житомирської області будуть застосовувати обмежувальні заходи для "жовтої" зони.

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Ляшко каже про спад захворюваності на Житомирщині

Про "стійке поліпшення епідеміологічної ситуації" у регіоні у вівторок, 4 травня, повідомив і головний державний санітарний лікар України й заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, щотижнева кількість нових випадків захворювання COVID-19 в Житомирській області зменшилася за останній місяць утричі, а за останній тиждень спад захворюваності становить 28 відсотків. Він розповів також і про те, що у регіоні зменшується і кількість нових госпіталізацій із підтвердженими випадками COVID-19 чи підозрами на них. За місяць цей показник зменшився вдвічі, а за останній тиждень - на 21 відсоток.

Так само, каже головний санітарний лікар, в регіоні стабілізувалася ситуація з захворюванням на грип і гострі респіраторно-вірусні хвороби. "Таке поліпшення епідемічної ситуації в Житомирській області стало можливим завдяки призначеним карантинним обмеженням з 3 березня 2021 року. Станом на 4 травня 2021 року в Житомирській області виконано всі умови для виходу з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

Зменшення нових випадків COVID-19 на Великдень

Тим часом кількість виявлених нових випадків коронавірусу в країні продовжує знижуватися. Якщо протягом неділі, 2 травня, їх було зафіксовано 2758, то за вівторок, 3 травня, - 2472. Востаннє настільки низькі цифри навіть на вихідні фіксувалися ще у лютому, до початку третьої хвилі COVID-19 в Україні.

Однак кількість інфікувань, виявлених в Україні у вихідні та святкові дні є зазвичай нижчою, обсяги тестування у такі дні теж є меншими. А минула неділя, крім того, припала на Великдень. Водночас і перед цим чотири тижні поспіль в Україні щонеділі виявляли дедалі менше випадків COVID-19. Так, тиждень тому Степанов повідомляв про 5062 нові випадки коронавірусу, зафіксованих у неділю, два тижні тому - про 6506 випадків, а три тижні тому - про 7856 випадків.

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  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

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  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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