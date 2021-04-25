 Степанов: Україна може уникнути спалахів COVID-19 після свят | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Степанов: Україна може уникнути спалахів COVID-19 після свят

При цьому глава МОЗ України припускає можливий черговий спалах коронавірусу у червні через "збільшення мобільності населення".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що країна здатна уникнути великих спалахів захворюваності на коронавірус після Великодня і травневих свят. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок, 26 квітня, передає агентство "Українські новини".

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"Щодо проведення і онлайн-богослужінь, і щодо інших речей, впевнений, що ми здатні пройти при дотриманні протиепідемічних заходів все-таки Великдень і всі свята без дуже великих спалахів (коронавірусу - Ред.)", - сказав він.

При цьому, зі слів Степанова, у червні можливий черговий спалах коронавірусу. "У червні, через 3-4 тижні після проведення травневих свят, збільшиться мобільність населення. Тому ми очікуємо збільшення кількості нових випадків захворюваності", - зазначив він.

Раніше Степанов заявив, що уряд не буде вводити особливий карантинний режим на Великдень. У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців святкувати Великдень вдома.

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Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні офіційно підтердили 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому 432 людини померли, 1650 осіб було госпіталізовано, а офіційно одужала - 17 391 особа.

Найбільше заражень зафіксували у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили більше двох мільйонів заражень коронавірусом, 42 950 осіб померло.

Всього минулої доби було зроблено 72 239 тестів та щеплено 11 100 людей. Таим чином від початку вакцинації проти коронавірусу було щеплено 539 126 людей, з них другу дозу отримали лише дев'ять осіб, при цьому двоє - за кордоном.

Станом на 26 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалося 495 569 людей.

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