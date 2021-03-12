У Віктора Ляшка підтвердився COVID-19 через два тижні після щеплення

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у понеділок, 15 березня, повідомив, що інфікувався коронавірусом. Це сталось через 13 днів після того, як він був вакцинований вакциною CoviShield.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Ляшко зазначив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 відсотків з 22 по 90 день. "Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи! Окремо хочу відзначити, що всі вакцини проти COVID-19, в першу чергу, розроблені і протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я", - підкреслив він. Ляшко на час хвороби перебуватиме на лікарняному.

Від початку кампанії з вакцинації населення в Україні станом на 15 березня першою дозою вакцини було щеплено понад 53 тисячі осіб.