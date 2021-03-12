 У Віктора Ляшка підтвердився COVID-19 через два тижні після щеплення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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Новини

У Віктора Ляшка підтвердився COVID-19 через два тижні після щеплення

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом через 13 днів після того, як отримав щеплення. Він зазначив, що всі вакцини розроблені для полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у понеділок, 15 березня, повідомив, що інфікувався коронавірусом. Це сталось через 13 днів після того, як він був вакцинований вакциною CoviShield.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Ляшко зазначив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76 відсотків з 22 по 90 день. "Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи! Окремо хочу відзначити, що всі вакцини проти COVID-19, в першу чергу, розроблені і протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я", - підкреслив він. Ляшко на час хвороби перебуватиме на лікарняному.

Від початку кампанії з вакцинації населення в Україні станом на 15 березня першою дозою вакцини було щеплено понад 53 тисячі осіб. 

 

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