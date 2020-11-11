 Коронавірус в Україні: рекордні 11 787 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 11 787 нових випадків зараження

В Україні підтвердили рекордні 11 787 заражень коронавірусом за добу, 172 людини померли. Найбільше інфікувань виявили у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

В Україні підтвердили рекордні 11 787 заражень коронавірусом за добу, 172 людини померли

В Україні підтвердили рекордні 11 787 заражень коронавірусом за добу, 172 людини померли

В Україні за добу зафіксували 11 787 нових випадків заражень коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 13 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 172 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 6155 осіб одужали.

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Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 512,6 тисяч випадків інфікування, 9317 хворих померли, 233,8 тисяч людей одужали.

Карантин вихідного дня в Україні

З 14 листопада в Україні діятиме "карантин вихідного дня", який передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

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Крім того, на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку один відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

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Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників. 

Дивитись відео 16:51

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