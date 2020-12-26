Коронавірус: Китай ізолює місто-мільйонник через поширення інфекції

У Китаї влада ізолювала мегаполіс Шицзячжуан після виявлення в цьому місті 117 випадків зараження коронавірусом. У середу, 6 січня, заблоковані усі головні під'їзні шляхи до цього міста, що є столицею провінції Хебей. Зокрема, перекриті шість автомагістралей, заблоковано роботу центрального автовокзалу міста, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Крім того, влада закрила всі школи в цьому місті. Один з районів міста - Гаочен - оголошено зоною підвищеного ризику і його ізольовано від решти районів мегаполісу. Нині цей район із 40-тисячним населенням вважається єдиним районом на весь Китай, що визнано зоною підвищеного ризику. За даними місцевих органів охорони здоров'я, всі жителі Гаоченга пройшли перевірку на коронавірус. Також у сусідньому місті Нангонг на наявність коронавірусу протестували понад 400 тисяч жителів.

Читайте також: Коронавірус: фармакомпанія КНР заявила, що її вакцину випробували на 60 тисячах людей

У місті Шицзячжуан та його агломерації проживає близько 11 мільйонів людей. Сам мегаполіс розташований на 300 кілометрів на південь від столиці Пекіна. Лише 6 січня у Шицзячжуані виявили 68 випадків зараження коронавірусом. Загалом з виявлених протягом останніх днів 117 випадків зараження в 78 випадках у інфікованих не було жодних симптомів.

Попри те, що навесні 2020 року Китай завдяки вжитим суворим протиепідемічним заходам зумів подолати спалах коронавірусу в місті Ухань, протягом останнього часу в Китаї знову спостерігається зростання числа випадків захворювання коронавірусом. Хоч нинішні щоденні показники кількості інфікованих в Китаї далеко не такі високі, як, приміром, у Європі, влада б'є на сполох, особливо на тлі наближення Китайського Нового року, що відзначатиметься 12 лютого. В цей час сотні мільйонів китайців подорожують країною.

Крім того, занепокоєння влади викликало виявлення нових варіантів коронавірусу в країні. Приміром, 6 січня в південній китайській провінції Гуандун підтвердили один випадок варіанту коронавірусу, що нині стрімко поширюється в ПАР. Патоген було виявлено у південноафриканського пілота, який прибув в країну в грудні, чий тест на коронавірус виявився позитивним. Також кілька днів тому в КНР уперше зафіксували й новий варіант коронавірусу, раніше виявлений у Великобританії. Обидва мутовані патогени вважаються значно більш заразливими, ніж попередні варіанти Sars-CoV-2.