 Коронавірус: Китай ізолює місто-мільйонник через поширення інфекції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Коронавірус: Китай ізолює місто-мільйонник через поширення інфекції

Після виявлення понад 100 випадків зараження коронавірусом китайська влада ізолювала мегаполіс Шицзячжуан у провінції Хебей.

Місто Шицзячжуан

Черга в місті Шицзячжуан до центру проведення тестів на коронавірус

У Китаї влада ізолювала мегаполіс Шицзячжуан після виявлення в цьому місті 117 випадків зараження коронавірусом. У середу, 6 січня, заблоковані усі головні під'їзні шляхи до цього міста, що є столицею провінції Хебей. Зокрема, перекриті шість автомагістралей, заблоковано роботу центрального автовокзалу міста, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Крім того, влада закрила всі школи в цьому місті. Один з районів міста - Гаочен - оголошено зоною підвищеного ризику і його ізольовано від решти районів мегаполісу. Нині цей район із 40-тисячним населенням вважається єдиним районом на весь Китай, що визнано зоною підвищеного ризику. За даними місцевих органів охорони здоров'я, всі жителі Гаоченга пройшли перевірку на коронавірус. Також у сусідньому місті Нангонг на наявність коронавірусу протестували понад 400 тисяч жителів.

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У місті Шицзячжуан та його агломерації проживає близько 11 мільйонів людей. Сам мегаполіс розташований на 300 кілометрів на південь від столиці Пекіна. Лише 6 січня у Шицзячжуані виявили 68 випадків зараження коронавірусом. Загалом з виявлених протягом останніх днів 117 випадків зараження в 78 випадках у інфікованих не було жодних симптомів.

Попри те, що навесні 2020 року Китай завдяки вжитим суворим протиепідемічним заходам зумів подолати спалах коронавірусу в місті Ухань, протягом останнього часу в Китаї знову спостерігається зростання числа випадків захворювання коронавірусом. Хоч нинішні щоденні показники кількості інфікованих в Китаї далеко не такі високі, як, приміром, у Європі, влада б'є на сполох, особливо на тлі наближення Китайського Нового року, що відзначатиметься 12 лютого. В цей час сотні мільйонів китайців подорожують країною.

Крім того, занепокоєння влади викликало виявлення нових варіантів коронавірусу в країні. Приміром, 6 січня в південній китайській провінції Гуандун підтвердили один випадок варіанту коронавірусу, що нині стрімко поширюється в ПАР. Патоген було виявлено у південноафриканського пілота, який прибув в країну в грудні, чий тест на коронавірус виявився позитивним. Також кілька днів тому в КНР уперше зафіксували й новий варіант коронавірусу, раніше виявлений у Великобританії. Обидва мутовані патогени вважаються значно більш заразливими, ніж попередні варіанти Sars-CoV-2.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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