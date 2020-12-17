Коронавірус: берлінська клініка Charité переходить на екстрений режим роботи

Берлінська університетська клініка Charité ("Шаріте") з понеділка, 21 грудня, переходить на режим роботи в надзвичайних умовах. Протягом найближчих двох тижнів там не робитимуть планові операції і збільшать кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19. Водночас у клініці у звичному режимі надаватимуть допомогу в невідкладних випадках та проводитимуть операції з видалення пухлин. Працюватиме також і станція швидкої допомоги. Екстрений режим роботи клініки може бути подовжено.

Як повідомив представник правління кліники Ульрих Фрай (Ulrich Frei), заходи запроваджені через високу ймовірність збільшення пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. "Ми, як і досі, перебуваємо у незвично складній кризі, досвіду подолання якої немає. На нас очікують важкі тижні", - сказав Фрай.

Читайте також: Чим відома клініка Charité, в якій перебуває Олексій Навальний

Клініка Charité є однією з найбільших університетських клінік у Європі і діє як багатопрофільний медичний центр, в якому налічується близько трьох тисяч ліжок. На 100 кафедрах клініки працюють 290 професорів, а загалом - 15,5 тисячі співробітників, щорічно проходять лікування близько 800 тисяч амбулаторних і стаціонарних пацієнтів. У 2019 році загальний обіг клініки становив близько двох мільярдів євро, зазначається на сайті Charité.

У рейтингу американського видання Newsweek та порталу Statista серед тисячі найкращих клінік світу Charité посідає п'яте місце і таким чином вважається ще й найкращою клінікою Європи.

Читайте також: Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

За останніми даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на 21 грудня добовий приріст інфікованих на коронавірус становив 16643 випадки. Летальних випадків за добу зареєстровано 226, і таким чином загальне число смертей людей, у яких був виявлений коронавірус, сягнуло 26275. Нинішній коефіцієнт приросту хворих за тиждень на сто тисяч населення - 197,1 - є найвищим від початку пандемії. Влада країни вживає заходів, щоб знизити його до 50. За оцінками експертів, саме такий рівень дозволить контролювати ланцюги поширення коронавірусу.