 Коронавірус: берлінська клініка Charité переходить на екстрений режим роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Коронавірус: берлінська клініка Charité переходить на екстрений режим роботи

На тлі збільшення числа хворих на коронавірусну хворобу в Німеччині в берлінській клініці Charité не проводитимуть планових операцій та максимально збільшать кількість ліжок для пацієнтів із COVID-19.

Charité у Берліні

Берлінська університетська клініка Charité ("Шаріте") з понеділка, 21 грудня, переходить на режим роботи в надзвичайних умовах. Протягом найближчих двох тижнів там не робитимуть планові операції і збільшать кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19. Водночас у клініці у звичному режимі надаватимуть допомогу в невідкладних випадках та проводитимуть операції з видалення пухлин. Працюватиме також і станція швидкої допомоги. Екстрений режим роботи клініки може бути подовжено.

Як повідомив представник правління кліники Ульрих Фрай (Ulrich Frei), заходи запроваджені через високу ймовірність збільшення пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. "Ми, як і досі, перебуваємо у незвично складній кризі, досвіду подолання якої немає. На нас очікують важкі тижні", - сказав Фрай.

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Клініка Charité є однією з найбільших університетських клінік у Європі і діє як багатопрофільний медичний центр, в якому налічується близько трьох тисяч ліжок. На 100 кафедрах клініки працюють 290 професорів, а загалом - 15,5 тисячі співробітників, щорічно проходять лікування близько 800 тисяч амбулаторних і стаціонарних пацієнтів. У 2019 році загальний обіг клініки становив близько двох мільярдів євро, зазначається на сайті Charité.

У рейтингу американського видання Newsweek та порталу Statista серед тисячі найкращих клінік світу Charité посідає п'яте місце і таким чином вважається ще й найкращою клінікою Європи.

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За останніми даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на 21 грудня добовий приріст інфікованих на коронавірус становив 16643 випадки. Летальних випадків за добу зареєстровано 226, і таким чином загальне число смертей людей, у яких був виявлений коронавірус, сягнуло 26275. Нинішній коефіцієнт приросту хворих за тиждень на сто тисяч населення - 197,1 - є найвищим від початку пандемії. Влада країни вживає заходів, щоб знизити його до 50. За оцінками експертів, саме такий рівень дозволить контролювати ланцюги поширення коронавірусу.

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