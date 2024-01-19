Конгрес продовжив тимчасове фінансування адміністрації США

Конгрес продовжив тимчасове фінансування адміністрації США19 січня 2024 р.
Конгрес Сполучених Штатів у четвер, 18 січня, ухвалив закон про тимчасове фінансування роботи адміністрації США, що продовжує поточні заходи до березня з метою запобігання "шатдауну". Тепер його має підписати президент країни Джо Байден.
Чинні заходи фінансування урядових витрат на оборону, підтримку ветеранів, сільське господарство і транспорт, які становлять приблизно одну п'яту федерального бюджету США, минулого разу були узгоджені на термін до 20 січня. Витрати на інші сфери - зокрема, зовнішню політику, торгівлю, працевлаштування та охорону здоров'я, - до 2 лютого. Цього разу Конгрес проголосував за перенесення цих термінів відповідно на 1 і 8 березня.
Тимчасові заходи фінансування окремих сфер діяльності адміністрації США продовжують уже втретє. Документ про фінансування до кінця року республіканці та демократи в Конгресі не можуть узгодити з вересня 2023-го.
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Питання про військову підтримку Ізраїлю та України
Каменем спотикання є питання про виділення нової військової допомоги Україні, яка захищається від російської агресії, та Ізраїлю, що веде військову операцію проти палестинської терористичної організації ХАМАС, яка напала на нього. Також у Конгресі немає єдності щодо виділення бюджетних коштів на боротьбу з незаконною міграцією з Мексики.
Президент США Джо Байден 17 січня обговорив ці питання на зустрічі з керівництвом низки комітетів Конгресу. У контексті необхідності продовжувати підтримку України, він наголосив, що нездатність Конгресу діяти в цій сфері "загрожує національній безпеці США, а також НАТО і решті вільного світу".
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