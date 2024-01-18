Байден закликав Конгрес забезпечити підтримку України

Президент США Байден на зустрічі з керівництвом Конгресу заявив, що бездіяльність щодо надання подальшої військової допомоги Україні ставить під загрозу національну безпеку США, альянс НАТО та решту вільного світу.

Триваюча бездіяльність Конгресу США щодо надання подальшої військової допомоги Україні "ставить під загрозу національну безпеку США, альянс НАТО та решту вільного світу". Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з керівництвом комітетів Конгресу, повідомляє прес-служба Білого дому у середу, 17 січня.

"Під час зустрічі президент Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Також президент закликав Конгрес "швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США".

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Крім цього, Байден дав зрозуміти, що потрібно “діяти зараз, щоб вирішити виклики на кордоні”. Він сказав, що "його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті".

"Він висловив свою прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні. Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки”, - йдеться у повідомленні.

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Конгрес США ще не схвалив подальшу допомогу України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання мали повернуться у січні 2024 року.

У грудні у Сенаті США заблокували винесення на голосування законопроєкту про додаткове фінансування військової допомоги Україні. Проти законопроєкту проголосували республіканці, які готові голосувати за підтримку України, проте перед цим вимагають виділити кошти на вирішення проблеми з безпекою кордону США з Мексикою.