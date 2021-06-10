Коментар: Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" тільки згуртує українців

УЄФА зажадав від України прибрати з форми збірної країни на Чемпіонаті Європи з футболу гасло "Героям слава!", що міститься на виворітному боці футболки. Воно, на думку Союзу європейських футбольних асоціацій, є політичним. У цьому питанні УЄФА пішов на поступки Російському футбольному союзу, що наполягав на видаленні з футболок українців фраз "Слава Україні!" і "Героям слава!", а також контуру карти країни, що включає анексований Росією Крим. Навряд чи рішення європейських функціонерів влаштує і Київ, і Москву. Адже для обох сторін навіть найдрібніший елемент у формі української збірної на Євро-2020 має принципове значення. Йдеться не просто про футбол - йдеться про право України залишатися незалежною державою в межах, визнаних світовою спільнотою.

Футбольно-географічна істерія

З моменту презентації форми збірної України на Євро-2020 Росії знадобилися кілька днів для того, щоб влаштувати справжню пропагандистську вакханалію. Дизайн екіпіровки українців з контуром анексованого Криму і двома гаслами - до речі, спочатку затверджений УЄФА, - буквально підірвав інформаційний простір РФ. До обговорення долучилися депутати Держдуми, російський МЗС і навіть президент Володимир Путін. Обуренню не було меж. Мовляв, що собі дозволяють українці, розміщуючи на футболках карту України, що включає Крим, і "нацистські гасла".

Сергій Руденко

Гадаю, Росія теж була б не проти зобразити на футболках своєї збірної контур країни. Але ось те, як РФ представляє свої кордони - з включеним Кримом, - не сприймається цивілізованим світом. І скільки б Володимир Путін не повторював, що жителі Кримського півострова вирішили свою долю на референдумі, Крим де-юре був і залишається українським. Як і псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР", територія яких теж, до речі, потрапила на карту країни на футболках української збірної.

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Мета путінської пропаганди очевидна: в черговий раз продемонструвати росіянам "фашистський вискал" українців. Дивіться, ось сусіди вже ледь не зігують з гаслами "Слава Україні! Героям слава!", а ось вони "віроломно" повертають російський Крим на свої футболки. Кремлівські пропагандисти сподіваються, що реакцією на це середньостатистичного росіянина, який сидить біля телевізора, стане "Дірку вам від бублика, а не Крим, бандерівці недобиті!". А лави "іхтамнєтов" на Донбасі, можливо, поповняться новими "добровольцями". І ніхто, напевно, навіть не згадає, що приводом для цього була футбольна форма збірної України. А точніше - футбольно-географічна істерія, зчинена керівництвом Росії.

Дражливе гасло

Пояснити, чому росіян так дратує слоган "Слава Україні! Героям слава!", не так вже й складно. Ще сто років тому це вітання було в ходу у борців за незалежність української держави. Пізніше його вживали бійці Української Повстанської Армії (УПА). І з першими, і з другими воювала Червона армія. В 2000-х роках цей лозунг увійшов в активний ужиток учасників двох українських Майданів і війни на Сході країни, а з 2018 року він став офіційним привітанням у Збройних силах України (ЗСУ) та Національної поліції. "Слава Україні! Героям слава!" - це данина пошани загиблим захисникам своєї батьківщини й тим, хто бореться за її незалежність. Хоча українці дедалі частіше вживають це вітання просто при зустрічі одне з одним.

Гасло дратує тих, хто вважає себе спадкоємцем СРСР, який боровся з українським націоналізмом, а точніше - з прагненням українців до незалежності. Воно відзеркалює бажання українців бути вільними. Перш за все, від Росії. І це прекрасно розуміє не тільки Москва. У 1995 році президент США Білл Клінтон під час виступу в Києві вимовив "Слава Україні!". У 2020 році це вітання публічно повторив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І щоразу це лунало саме як підтримка суверенітету України. Яка особливо цінна для країни зараз, під час війни на Донбасі.

Путін об'єднує українське суспільство

На тлі істерії навколо екіпіровки української збірної з футболу Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія" порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Обурення Кремля викликав законопроєкт президента Володимира Зеленського про захист прав трьох корінних народів України на території Криму - кримських татар, караїмів і кримчаків. Тих, кого на півострові залишилося не так вже й багато. Але спроба захистити їх ображає Путіна. У законопроєкті немає жодного слова про росіян, а, значить, робить висновок російський президент, він утискає російськомовне населення. Далі Путін робить припущення, що скоро справжніх українців будуть визначати за формою черепа, - натякаючи, очевидно, на гітлерівську Німеччину, і для чогось згадує при цьому національність президента Зеленського.

Мені важко судити, який вплив на росіян мають слова президента Росії. Але я прекрасно знаю, як це сприймається в Україні. Кожен публічний випад Путіна щодо України робить жителів моєї країни згуртованішими. Кожна його спроба поставити під сумнів те, що Україна існує як держава, перетворює її громадян в затятих захисників своєї країни. І я впевнений: заборона УЄФА з подачі Москви гасла "Героям слава!" на футболках української збірної призведе до нової хвилі патріотизму в Україні.

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