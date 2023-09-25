Коломойського хочуть взяти на поруки ведучі 1+1 та Ткаченко

Київський апеляційний суд розглядає в понеділок, 25 вересня, скаргу на запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському.

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного" з зали суду, телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко прийшли на засідання, аби взяти Коломойського на поруки.

Вони переконують, що той не буде залишати місця проживання. "Я переконана, що не здійснить кроків, не буде імітувати хвороби, у вас під судом палити шини, він витримає все. Я пишаюсь що працюю на 1+1 і він інвестор каналу", - сказала Мосейчук.

Сам Коломойський заявив, що його судять не як громадянина України, оскільки "нібито забрали громадянство", але український паспорт він "нікому не віддавав".

Три підозри і арешт

Коломойському оголосили вже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень "Укрнафти", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд Києва арештував Коломойського на два місяці з альтернативою пів мільярда гривень застави. Його адвокати казали, що заставу він не вноситиме, а оскаржить арешт. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив Коломойському розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.