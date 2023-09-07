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ПолітикаУкраїна

Детективи НАБУ повідомили Коломойському нову підозру

Ольга Журавльова
7 вересня 2023 р.

Детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили Ігорю Коломойському про підозру в заволодінні понад 9,2 мільярда гривень "Приватбанку".

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Ігор Коломойський в залі суду 2 вересня
Ігор Коломойський в залі суду 2 вересняФото: NurPhoto/IMAGO

Українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк"  Ігорю Коломойському  і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у четвер, 7 вересня.

Слідство встановило, що "в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "Приватбанк" для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю".

Надалі, як зазначається в повідомленні, частину суми в розмірі понад 446 мільйонів гривень для легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім - на рахунки ще двох. "Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "Приватбанк". Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу "Приватбанку" на виконання вимог Національного банку України", - повідомили в НАБУ.

Судовий процес над Коломойським

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "Приватбанку". 6 вересня 2023 року за трьома попередніми епізодами обвинувальний акт стосовно Коломойського скерували до суду.

Коломойському вручили підозру 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора  і Служби безпеки України. Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, Коломойський "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", і "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ". Цього ж дня судді відправили Коломойського під варту і його доправили у СІЗО в Києві.

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