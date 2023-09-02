Коломойського із суду повезли у СІЗО - ЗМІ

Бізнесмена Ігоря Коломойського із Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство, доправили у слідчий ізолятор (СІЗО) СБУ, який розташований в Аскольдовому провулку в Києві. Про це у суботу, 2 вересня, повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак у коментарі журналістам після завершення судового засідання.

"Чекаємо повний текст судового рішення. Заставу не вносимо, їдемо на Аскольдовий провулок", - сказав він. При цьому Лисак зауважив, що поки заставу за Коломойського вносити не планується, додавши, що суд не встановив рахунок, на який треба перераховувати кошти.

Водночас адвокат олігарха заявив про намір подати апеляцію на рішення суду - тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави розміром понад 500 мільйонів гривень. Оскаржити рішення захист Коломойського може протягом п'яти днів.

Як пише "Радіо Свобода" Коломойського вивела із Шевченківського райсуду охорона. При цьому бізнесмен не дотримався своєї обіцянки журналістам дати коментарі після оголошення судового рішення.

Зеленський: Україна житиме без тих, хто її грабував

На судовий процес над Коломойським вперше публічно відреагував президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що після "повернення свободи всій нашій землі" кожен українець відчуває, що це "буде Україна інших правил". "Точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну - кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", - наголосив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Підозра у шахрайстві

Коломойському вручили підозру зранку 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора (ОГП) і Служби безпеки України (СБУ). Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, Коломойський "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", і "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

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Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.