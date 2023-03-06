СБУ вилучила в "Укрнафти" і "Укртатнафти" пальне на 800 млн

Українські правоохоронці провели обшуки на складах компаній "Укрнафти" і "Укртатнафти" і вилучили 16 тисяч тонн нафтопродуктів. Конфісковане збираються передати на потреби українських військових.

Служба безпеки України (СБУ) та і Бюро економічної безпеки (БЕБ) під час обшуків в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю майже 800 мільйонів гривень. Про це у понеділок, 6 березня, повідомляють пресслужби обох правоохоронних органів.

Таким чином заблоковано "можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів", які з компаній незаконно вивів попередній менеджмент, вказують в СБУ.

Вилучене пальне збираються передати на потреби Сил оборони України.

Читайте також: Для військових потреб: що відомо про відчуження підприємств на користь держави?

"Схеми" ексменеджменту компаній, що були в орбіті Коломойського

За даними СБУ, впродовж 2022 року представники "Укртатнафти" відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без вказання операцій у податковій звітності. Далі підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Крім того, раніше правоохоронці заявляли про масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою, було повідомлено про підозру.

До 2022 року понад половина акцій "Укрнафти" належала державній компанії "Нафтогаз", а близько 40 відсотків - структурам олігарха Ігоря Коломойського. У листопаді минулого року рішенням РНБО компанію націоналізували.У лютому 2022 року СБУ і БЕБ провели обшуки у Коломойського в Дніпрі щодо привласнення 40 мільярдів гривень мільярдів "Укрнафти" та ухилення від сплати митних платежів.

Читайте також: Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

"Укртатнафта" - один з найбільших виробників нафтопродуктів в країні, завод якого розташований у Кременчуці. Її також передали у власність держави на час воєнного стану.