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Судді відправили Коломойського під варту

Валерій Сааков
2 вересня 2023 р.

Обраний суддями Шевченківського райсуду запобіжний захід щодо бізнесмена Ігоря Коломойського - тримання під вартою з можливістю внесення застави в пів мільярда гривень.

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Ігор Коломойський (архівне фото)
Ігор Коломойський (архівне фото)Фото: Photoshot/picture alliance

Судді Шевченківського районного суду Києва обрали запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, якого підозрюють у фінансових махінаціях. Оголошена у суботу, 2 вересня, ухвала суду щодо Коломойського - тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави розміром понад 500 мільйонів гривень, передає "Суспільне".

Крім того, згідно з вироком суду, Ігор Коломойський має здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п'яти днів. У разі внесення застави, Коломойський буде зобов'язаний перебувати у Дніпрі.

Справу Коломойського розглядали в закритому режимі

Суд засідав у закритому режимі, про що попрохав захист Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних. Водночас сам Коломойський заборонив фотографувати його під час розгляду справи. Суддя підтримав клопотання сторони захисту.

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Попри це вирок зачитали у відкритому режимі.

Адвокати під час розгляду справи просили відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність обґрунтування підозри та відсутність ризиків. Прокурор, своєю чергою, просив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави.

Підозра у шахрайстві

Коломойському вручили підозру зранку 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора (ОГП) і Служби безпеки України (СБУ). Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, Коломойський "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", і "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

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Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.

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