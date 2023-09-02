  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЗлочинністьУкраїна

Коломойському обирають запобіжний захід у суді

Олександр Куницький
2 вересня 2023 р.

Справу Коломойського розглядає Шевченківський райсуд Києва. Бізнесмена обвинувачують у легалізації майна, отриманого шахрайський шляхом.

https://p.dw.com/p/4Vsrd
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський (архівне фото)Фото: Photoshot/picture alliance

Бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому оберуть запобіжний захід у справі про шахрайство. Про це у суботу, 2 вересня, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що суд засідатиме у закритому режимі. Клопотання про це подав адвокат Коломойського, аргументуючи це тим, що справа базується на персональних даних.

Під час розгляду справи також заборонено фотографувати Коломойського. Втім, вирок зачитуватимуть у відкритому режимі.

Читайте також: Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Підозра у шахрайстві

Коломойському вручили підозру зранку 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора (ОГП) і Служби безпеки України (СБУ). Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, Коломойський "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", і "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.

"Батальйон Монако": українські олігархи на Лазуровому березі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

suspilne.media
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ігор Коломойський

Судді відправили Коломойського під варту

Корупція2 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
На головну сторінку