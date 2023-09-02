Коломойському обирають запобіжний захід у суді

Бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому оберуть запобіжний захід у справі про шахрайство. Про це у суботу, 2 вересня, повідомляє "Суспільне ".

Зазначається, що суд засідатиме у закритому режимі. Клопотання про це подав адвокат Коломойського, аргументуючи це тим, що справа базується на персональних даних.

Під час розгляду справи також заборонено фотографувати Коломойського. Втім, вирок зачитуватимуть у відкритому режимі.

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Підозра у шахрайстві

Коломойському вручили підозру зранку 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора (ОГП) і Служби безпеки України (СБУ). Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, Коломойський "шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень", і "протягом 2013-2020 років легалізував шляхом виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗМІ повідомляли про обшуки в Коломойського у Буковелі, а в лютому цього року - в будинку в Дніпрі.