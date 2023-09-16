Суд збільшив розмір застави для Коломойського

Через вручення олігарху нової підозри суд збільшив заставу у понад 7,5 разів. Його звинувачують у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках.

Шевченківський районний суд ввечері п'ятниці, 15 вересня, переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав третю підозру напередодні у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень. За рішенням судді, Коломойському збільшили розмір застави для звільнення з-під варти з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярда гривень, пишуть "Ґрати" з зали суду.

У такий спосіб суддя лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила залог у 5,8 мільярдів гривень у звʼязку із новою підозрою бізнесмену та "пропорційно завданій шкоді", зауважує видання.

Раніше в цей день Коломойському оголосили нову підозру в організації злочинної групи, банківській підробці, розтраті та легалізації злочинних коштів через незаконне заволодіння.

Третя підозра Коломойського

Це вже третя підозра, яку Ігор Коломойський отримав за останній час. Перша стосувалася заволодіння 570 мільйонами гривень шахрайським шляхом, друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд Києва арештував бізнесмена на 60 діб з можливістю внесення застави розміром понад 500 мільйонів гривень. Захист Коломойського заявив, що не він не вноситиме заставу, але оскаржить арешт.