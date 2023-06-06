Кличко главам районів Києва: Не робіть політичної дурні

Мер Києва відповів головам районів столиці, які звинуватили його в концентрації влади та небажанні нести відповідальність, закликом "не робити політичної дурні". Скандал розгортається на тлі перевірки укриттів у місті.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на звернення глав районів Києва, які звинуватили його в концентрації влади та закликали відмовитись від суміщення посад міського голови та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Не робіть відвертої політичної дурні", - написав Кличко у Telegram ввечері понеділка, 5 червня.

"Закони, Конституція, об'єднання зусиль в війні, яка руйнує Україну, як бачимо, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві. Не сійте вітер в серці країни!", - заявив Кличко. За його словами, з 2014 року главам району не скорочували перелік повноважень, а навпаки додали в 2015 році.

"Показово, що декламатором слабо полум'яного спічу виступив пан Ратніков (голова Деснянської районної державної адміністрації Києва. - Ред.). Щодо відсторонення якого на час розслідування я звернувся до президента після трагедії в Деснянському районі 1 червня. Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько накивав п'ятами", - заявив Кличко.

Він стверджує, що з 1,2 мільярда гривень, виділених районам на облаштування укриттів цього року, голови освоїли трохи більше 10 відсотків. "Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти (...) То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?" - запитав Кличко.

Читайте також: Кличко дорікнув "слугам народу" за зачинені укриття в Києві

Глави РДА Києва нарікають на Кличка

Напередодні голови райадміністрацій Києва записали відеозвернення, в якому звинуватили Кличка в "бажанні перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони", в концентрації влади в своїх руках, та спротиву політиці децентралізації. За їхніми твердженнями, в останні роки райони позбавлені своїх районних рад, значної частини повноважень та управління місцевими комунальними підприємствами.

"Кожного дня, забираючи в районів повноваження, на них намагаються покласти ще більше відповідальності. Ми, голови районних адміністрацій, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови і голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів", - закликав Дмитро Ратніков, говорячи від імені всіх глав РДА столиці.

Відео з'явилося на тлі масштабної перевірки укриттів у Києві після смерті трьох людей під час ракетної атаки РФ, яким не відкрили бомбосховище.

Читайте також: Комісія перевірила третину укриттів Києва: "Ситуація - критична"