Комісія перевірила третину укриттів Києва: Ситуація критична

Ситуація зі станом укриттів у столиці України - критична, каже міністр стратегічної промисловості, який здійснив ревізію третини бомбосховищ.

Ситуація з укриттями в Києві - критична, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у понеділок, 5 червня, за результатами другого дня роботи комісії з ревізії підземних сховищ.

За його словами, наразі перевірили третину укриттів міста - 1849 об'єктів. З них 1011 (55 відсотків) перебувають у задовільному стані, 242 (13 відсотків) виявилися зачиненими, а 596 (32 відсотки) - не готові до використання населенням.

"Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - заявив Камишін.

Своєю чергою міністерство внутрішніх справ повідомляє, що перевірило 48 відсотків київських бомбосховищ - 2156. За його даними, 137 із них або шість відсотків виявилися зачиненими, а 804 або 37 відсотків - непридатними до використання.

Кличко: 90 відсотків укриттів відкриті

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко, який також здійснює перевірку бомбосховищ разом із комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників районних державних адміністрацій та служб міста, заявив, що за результатами перевірки понад 1600 укриттів виявили, що 90 відсотків із них забезпечують безперешкодний доступ населенню.

За його словами, найкраща ситуація з доступом - у Деснянському районі, найгірша - у Шевченківському, де 27 відсотків сховищ виявилися зачиненими.

Кличко каже, що 63 відсотки перевірених укриттів перебувають у задовільному стані. Найгіршу ситуацію зафіксували у Подільському районі, де 80 відсотків бомбосховищ непридатні до перебування населення.

"Звертаю увагу голів райдержадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень", - написав Кличко.

Перевірці укриттів передувала трагедія

Масштабну перевірку бомбосховищ Києва почали після того, як під час російської атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда. Може бути нокаут", - сказав президент.

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