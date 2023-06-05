  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Комісія перевірила третину укриттів Києва: Ситуація критична

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Ситуація зі станом укриттів у столиці України - критична, каже міністр стратегічної промисловості, який здійснив ревізію третини бомбосховищ.

https://p.dw.com/p/4SCQX
Люди в укритті в Києві під час повітряної тривоги
Люди в укритті в Києві під час повітряної тривогиФото: SERGEI CHUZAVKOV/AFP/Getty Images

Ситуація з укриттями в Києві - критична, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у понеділок, 5 червня, за результатами другого дня роботи комісії з ревізії підземних сховищ.

За його словами, наразі перевірили третину укриттів міста - 1849 об'єктів. З них 1011 (55 відсотків) перебувають у задовільному стані, 242 (13 відсотків) виявилися зачиненими, а 596 (32 відсотки) - не готові до використання населенням.

"Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - заявив Камишін.

Своєю чергою міністерство внутрішніх справ повідомляє, що перевірило 48 відсотків київських бомбосховищ - 2156. За його даними, 137 із них або шість відсотків виявилися зачиненими, а 804 або 37 відсотків - непридатними до використання.

Кличко: 90 відсотків укриттів відкриті

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко, який також здійснює перевірку бомбосховищ разом із комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників районних державних адміністрацій та служб міста, заявив, що за результатами перевірки понад 1600 укриттів виявили, що 90 відсотків із них забезпечують безперешкодний доступ населенню.

За його словами, найкраща ситуація з доступом - у Деснянському районі, найгірша - у Шевченківському, де 27 відсотків сховищ виявилися зачиненими.

Кличко каже, що 63 відсотки перевірених укриттів перебувають у задовільному стані. Найгіршу ситуацію зафіксували у Подільському районі, де 80 відсотків бомбосховищ непридатні до перебування населення.

"Звертаю увагу голів райдержадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень", - написав Кличко. 

Перевірці укриттів передувала трагедія

Масштабну перевірку бомбосховищ Києва почали після того, як під час російської атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда. Може бути нокаут", - сказав президент.

Читайте також: Закрите укриття в Києві: охоронця поліклініки взяли під варту

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Сучасне укриття замість старого підвалу (02.06.2023)

Сучасне укриття замість старого підвалу (02.06.2023)

У Гатненському ліцеї на Київщині старий підвал школи перетворили на сучасне укриття. Приміщення відремонтували, встановили вентиляцію, інтерактивне обладнання і санвузли. А в майбутньому тут функціонуватимуть спортивні секції.
Панорама2 червня 2023 р.04:37 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

ФРН визначиться з винищувачами Україні протягом двох тижнів

Політика15 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поліцейський автомобіль в Іспанії

В Іспанії розглянуть справу про контрабанду зброї з України

В Іспанії розглянуть справу про контрабанду зброї з України

Закон і право1 хв. тому
скелет, рештки стародавніх людей, археологічна знахідка у Європі

Чи існували небінарні люди у часи бронзової доби?

Чи існували небінарні люди у часи бронзової доби?

Культура1 год. тому
Поліцейські витягають із фонтану Trevi екоактивістку

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Суспільство3 год. тому
Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
На головну сторінку