Китай натякнув, що не братиме участі у "саміті миру"

Китай наполягає на тому, що Росія також має брати участь у "саміті миру" у Швейцарії. Нині ж організація саміту не відповідає вимогам країни, заявили в МЗС КНР.

Участь Китаю у "Глобальному саміті миру", який має відбутися у Швейцарії 15-16 червня, "ускладнена", заявила у п'ятницю, 31 травня, речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, повідомляє агенція AFP.

"Організація зустрічі все ще не відповідає вимогам Китаю та очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю", - сказала вона.

КНР наполягає, що у будь-якому подібному саміті має брати участь Росія, Україна ж відкидає можливість участі РФ у "саміті миру". "Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародна мирна конференція мала визнання Росії та України, на рівноправній участі усіх сторін і справедливому обговоренні всіх мирних планів, - сказала вона. - Інакше конференції важко відігравати істотну роль у відновленні миру".

Мао Нін додала, що Китай буде "сприяти мирним переговорам у власний спосіб, підтримувати зв’язок з усіма сторонами та працювати разом над створенням умов для політичного врегулювання української кризи".

Перед цим агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що Китай вже підтвердив, що не братиме участі у "саміті миру" в Швейцарії. Як повідомило одне з джерел, цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов країни для участі не були виконані ті, що стосуються участі РФ, визнання саміту як нею, так і Україною, а також "чесного обговорення всіх пропозицій".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США Джо Байдена і Китаю Сі Цзіньпіна особисто взати участь у "саміті миру". Зокрема, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо він наголосив, що якщо Байден не відвідає саміт, це буде "не дуже сильне рішення". "Я вважаю, що президент Байден потрібен "саміту миру", потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Відсутність його - це лише буде аплодувати (Володимир - Ред.) Путін, особисто аплодувати, причому стоячи", - заявив президент України.