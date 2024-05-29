  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

США будуть представлені на "саміті миру" - Білий дім

Дмитро Шварц
29 травня 2024 р.

Наразі конкретики щодо участі президента Джо Байдена у "саміті миру" у Швейцарії немає, але США будуть представлені на заході, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

https://p.dw.com/p/4gPZ5
Речниця Білого дому США Карін Жан-П'єр
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єрФото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Сполучені Штати Америки будуть представлені на "Глобальному саміті миру" у Швейцарії, який відбудеться у червні. Про це на брифінгу у вівторок, 28 травня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь, і ми будемо представлені на майбутньому саміті", - сказала вона.

Втім, у відповідь уточнення журналіста про те, чи відвідає "саміт миру" у Швейцарії президент США Джо Байден особисто, Жан-П'єр відповіла, що не має конкретної інформації, якою могла би наразі поділитися.

Також Жан-П'єр наголосила на важливості продовження підтримки України, щоб вона мала все необхідні можливості для захисту, а також для забезпечення справедливого та тривалого миру.

Читайте також: Байден замість "саміту миру" поїде в Голлівуд - Bloomberg

Зеленський: Відсутності Байдена аплодуватиме Путін

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо наголосив, що Байден має відвідати "Глобальний саміт миру" у Швейцарії.  "Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми не знаємо на якому рівні", - зазначив він.

За словами Зеленського, якщо Байден не відвідає саміт, це буде "не дуже сильне рішення". "Я вважаю, що президент Байден потрібен "саміту миру", потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Відсутність його - це лише буде аплодувати (Володимир - Ред.) Путін, особисто аплодувати, причому стоячи", - заявив президент України.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Три сценарії війни в Україні: заморожений конфлікт, ескалація чи "без змін"? (24.02.2024)

Три сценарії війни в Україні: заморожений конфлікт, ескалація чи "без змін"? (24.02.2024)

Два роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Західні експерти розмірковують, що станеться у третій рік війни: замороження конфлікту, ескалація чи все залишиться без змін? Кореспондент DW Нік Конноллі, який висвітлює події в Україні з 2017 року, поділився своїм досвідом переживання війни і розглянув три сценарії продовження війни.
Конфлікти24 лютого 2024 р.16:10 хв.
Акція з вимогами звільнення полонених "азовців" у Києві 26 травня 2024 року

Родичі полонених у Росії "азовців" сподіваються на рішення "саміту миру" у Швейцарії

Родичі полонених у Росії "азовців" сподіваються на рішення "саміту миру" у Швейцарії

У столиці України та багатьох містах відбулися вуличні акції за звільнення з російського полону вояків бригади "Азов".
Суспільство26 травня 2024 р.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським у березні 2023 року

На "саміт миру" відмовляються їхати президенти Бразилії і ПАР - ЗМІ

На "саміт миру" відмовляються їхати президенти Бразилії і ПАР - ЗМІ

Участь в глобальному "саміті миру" підтвердили поки 50 зі 160 запрошених делегацій. Президенти Бразилії та ПАР на захід не поїдуть, але їхні країни будуть представлені. Китай ще не визначився.
Конфлікти17 травня 2024 р.
Більше публікацій