США будуть представлені на "саміті миру" - Білий дім

Наразі конкретики щодо участі президента Джо Байдена у "саміті миру" у Швейцарії немає, але США будуть представлені на заході, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Сполучені Штати Америки будуть представлені на "Глобальному саміті миру" у Швейцарії, який відбудеться у червні. Про це на брифінгу у вівторок, 28 травня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь, і ми будемо представлені на майбутньому саміті", - сказала вона.

Втім, у відповідь уточнення журналіста про те, чи відвідає "саміт миру" у Швейцарії президент США Джо Байден особисто, Жан-П'єр відповіла, що не має конкретної інформації, якою могла би наразі поділитися.

Також Жан-П'єр наголосила на важливості продовження підтримки України, щоб вона мала все необхідні можливості для захисту, а також для забезпечення справедливого та тривалого миру.

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Зеленський: Відсутності Байдена аплодуватиме Путін

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо наголосив, що Байден має відвідати "Глобальний саміт миру" у Швейцарії. "Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми не знаємо на якому рівні", - зазначив він.

За словами Зеленського, якщо Байден не відвідає саміт, це буде "не дуже сильне рішення". "Я вважаю, що президент Байден потрібен "саміту миру", потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Відсутність його - це лише буде аплодувати (Володимир - Ред.) Путін, особисто аплодувати, причому стоячи", - заявив президент України.