Число цивільних жертв мін в Україні зросло у 10 разів у 2022

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році в Україні 608 цивільних загинули або постраждали від протипіхотних мін порівняно з 58 у 2021 році.

Територія України засмічена наземними мінами та іншим вибухонебезпечними предметами ще з 2014 року, але ситуація стрімко погіршилася після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Про це йдеться у новій доповіді Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін (ICBL) , опублікованій у вівторок, 14 листопада.

За даними ICBL, наземні міни були виявлені в 11 із 24 областей України, зокрема у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій. Дані по окупованому Криму організація не вказує.

З лютого 2022 року російські війська використовували на території України щонайменше 13 типів протипіхотних мін.

Україна - на другому місці за кількістю жертв мін у світі

В результаті кількість жертв протипіхотних мін в Україні минулого року зросла більш ніж у 10 разів у порівнянні з показником 2021 року, йдеться у доповіді. З початку повномасштабного вторгнення від мін в Україні загинуло чи поранено 608 цивільних. 2021 року кількість жертв серед цивільного населення становила 58 людей.

Загалом, за даними ICBL, у 2022 році щонайменше 4 341 цивільний був вбитий або поранений наземними мінами та вибухонебезпечними предметами у 49 державах по всьому світу. Половина з них - діти.

Україна посіла друге місце у світі за кількістю жертв протипіхотних мін, поступаючись лише Сирії - там було вбито або поранено 834 людини. Слідом за Україною йдуть Ємен та М'янма, де зафіксовано понад 500 жертв.

Третина України замінована

У жовтні Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів загинув 261 цивільний, зокрема, 14 дітей. Також 559 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості, з яких 68 дітей.

За даними українського уряду, заміновано близько 30 відсотків усієї території країни. Ідеться про 174 тисячі квадратних кілометрів - це як половина площі Німеччини або три площі Хорватії.

Таким чином Україна стала найбільш замінованою країною в світі, випередивши Афганістан і Сирію, підрахували експерти аналітичного центру Globsec.

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