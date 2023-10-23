В Україні від російських мін загинув 261 цивільний - ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення Росії від мін і вибухонебезпечних предметів загинула 261 людина, Про це у понеділок, 23 жовтня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Зазначається, що серед загиблих - 14 дітей. Також 559 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, з яких 68 дітей. В ДСНС закликали пам’ятати про високу мінну небезпеку та розповідати дітям правила поведінки. Зокрема, не можна рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами, відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бойові дії. "Вибухонебезпечні предмети можуть бути також замасковані під звичайні побутові речі, до прикладу - іграшку чи книгу", - застерегли рятувальники.

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Нагадаємо, за останніми даними українського уряду, заміновано близько 30 відсотків усієї території країни. Ідеться про 174 тисячі квадратних кілометрів - це як половина площі Німеччини або три площі Хорватії. Таким чином Україна стала найбільш замінованою країною в світі, випередивши Афганістан і Сирію, підрахували експерти аналітичного центру Globsec. Щоденно, за даними МВС України, над очищенням країни працюють близько трьох тисяч саперів, а до кінця 2024 року їх чисельність планують довести до близько шести тисяч.

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