За нинішніх темпів розмінування України займе 757 років

Близько 30 відсотків території України можуть бути заміновані, оскільки там тривали інтенсивні бойові дії. За даними центру Globsec, Україна - найбільше замінована в світі.

Майже 30 відсотків території України - близько 174 тисяч квадратних кілометрів - можуть бути заміновані, оскільки там тривали інтенсивні бойові дії. Ці регіони необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами, ідеться доповіді аналітичного центру Globsec від 26 квітня.

За підрахунками експертів, територія Україна стала найбільше замінованою в світі, випередивши Афганістан і Сирію. Найбільше постраждали від мінування, на думку аналітиків, відвойовані українськими військами Харківська та Херсонська області, оскільки "російські війська були присутні там протягом тривалішого періоду часу".

За даними Globsec, російські солдати встановлюють міни на трупах, на тваринах, залишають подвійні і потрійні міни-пастки на дорогах, полях і лісах. Крім того, вони навмисно мінують сільськогосподарські райони та угіддя, роблячи їх непридатними для використання.

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Водночас багато замінованих українських районів, як і раніше, важко дослідити або навіть отримати до них доступ, оскільки близько 18 відсотків території України залишаються під окупацією, зазначається в доповіді.

Поки що розмінування в Україні просувається дуже повільними темпами, вказує Globsec. Там зазначають, що в Україні працюють близько 500 різних команд із розмінування, у яких задіяні до п'яти тисяч військових інженерів і саперів. Щоб очистити від боєприпасів території площею 174 тисячі квадратних кілометрів, фахівцям, які працюють зараз, знадобиться для цього 757 років, підрахували експерти.

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