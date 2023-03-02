В Україні планують масштабно розмінувати деокуповані райони

Уряд України планує масштабне розмінування сільськогосподарських угідь у звільнених від російських окупантів районах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Для цього спеціальна міжвідомча урядова комісія затвердила відповідний план гуманітарного розмінування, повідомив у четвер, 2 березня, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.

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За його даними, згідно з попередніми розрахунками, 30-40 відсотків площ цих територій можна буде очистити й засіяти. За іншими прогнозами, йдеться про 50-60 відсотків. Однак краще розуміння ситуації з точки зору весняної посівної кампанії буде наприкінці березня, визнав посадовець.

"Ми звернулися до міжнародних партнерів по допомогу щодо надання нам спеціального обладнання - самохідних машин для розмінування. Є ціль - максимально встигнути розмінувати ці території не пізніше середини травня. Поки що в межах посівної. Усе залежатиме від темпу надходження відповідного обладнання", - сказав Висоцький, слова якого наводить сайт міністерства аграрної політики та продовольства України.

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За його словами, крім Херсонщини й Харківщини, ще є досить інтенсивне мінування на Миколаївщині, перш за все, в межах Снігурівської громади. Також є часткова проблематика на Запоріжжі, Донецькому, Луганському напрямках, додав заступник міністра. "Наразі з точки зору тих площ, які можуть бути доступні для посівної, це лише Миколаївська, Херсонська та Харківська області. Є ризик, що близько півмільйона гектарів може бути незасіяне через якраз проблематику мінування агресором", - зазначив Тарас Висоцький.