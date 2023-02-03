ЄС виділить 25 мільйонів євро на розмінування в Україні

Фінансування Євросоюзу буде спрямоване, зокрема, на забезпечення обладнанням українських структур, які займаються розмінуванням.

В рамках саміту Україна-ЄС, який проходить в Києві у п'ятницю, 3 лютого, верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель оголосив про виділення до 25 мільйонів євро на розмінування звільнених від російської окупації територій України, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

"На територіях, звільнених Збройними силами України, виявлено значну кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми надамо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих небезпечних районах. Захист цивільних осіб та їхньої життєдіяльності є пріоритетом", - наводяться слова Борреля у повідомленні. Сьогодні він також зустрівся на Київщині з саперами, які проводять розмінування територій.

Допомога ЄС включатиме, зокрема, обладнання для українських структур, які займаються розмінуванням, та підтримку спроможності української влади "ефективно керувати національним сектором протимінної діяльності".

Міни і вибухонебезпечні предмети перешкоджають поверненню цивільного населення та пожвавленню економічної діяльності, особливо в транспортному та сільськогосподарському секторах, зауважують в Європейській службі зовнішніх справ.

Третина України замінована

У грудні 2022 року заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян заявляла, що через вторгнення Росії третина території України залишається замінованою. Схожу оцінку раніше надавав і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук. МВС закликало міжнародних партнерів допомогти з технічним оснащенням піротехнічних підрозділів ДСНС, насамперед, робототехнікою для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Протягом 2022 року ЗСУ очистили від вибухонебезпечних предметів близько 1,36 тисячі гектарів територій, 21,2 гектара лісів, 135 кілометрів ліній електропередач, 39 кілометрів газопроводів, 182 кілометри доріг, 165 тисяч квадратних метрів будівель. Ліквідовано майже 42 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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