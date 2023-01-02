ЗСУ звільнили 40 відсотків окупованих РФ в 2022-му територій

Загальна площа звільнених Україною територій сягнула майже 40 тисяч квадратних кілометрів. Водночас активна лінія фронту все ще складає 1 500 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Збройні сили України та інші складові Сил оборони протягом 2022 року звільнили 40 відсотків окупованих РФ після 24 лютого територій та 28 відсотків всіх окупованих Росією територій, повідомив у понеділок, 2 січня, в Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

" Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тисяч квадратних кілометрів", - зазначив він, додавши, що українські військові продовжують стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 786 кілометрів, а активна лінія фронту складає 1 500 кілометрів.

ЗСУ очистили від вибухонебезпечних предметів близько 1,36 тисячі гектарів територій, 21,2 гектара лісів, 135 кілометрів ліній електропередач, 39 кілометрів газопроводів, 182 кілометри доріг, 165 тисяч квадратних метрів будівель. Ліквідовано майже 42 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Українські військові забезпечили евакуацію понад 600 тисяч цивільних з районів ведення воєнних дій і доправили в такі райони та на деокуповані території понад два мільйони тонн гуманітарних вантажів.

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Знищено більше 10 тисяч одиниць техніки противника

Протягом 2022 року українські підрозділи знищили понад 100 тисяч особового складу РФ, три тисячі танків, шість тисяч бойових броньованих машин, дві тисячі артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 гелікоптерів противника.

"Від початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних сил ЗСУ лвсього знищено 1893 повітряних цілі, Крім того, частину цілей було збито силами та засобами інших видів (родів) ЗСУ та інших складових Сил оборони", - повідомив головнокомандувач.

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Україні потрібно більше зброї

Валерій Залужний зауважив, що Сили оборони України у 2022 році отримували від партнерів "критично необхідні" озброєння, боєприпаси та матеріальні засоби. "Ми дуже вдячні за підтримку та допомогу, що вже суттєво впливає на хід бойових дій. Водночас, надалі потребуємо подальшого нарощування обсягів та розширення номенклатури міжнародної технічної допомоги", - наголосив він.

Головнокомандувач додав, що минулого року понад 20 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку на території 17 європейських країн. "Понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США, Ізраїлю", - зазначив він.

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160 "Героїв України"

За мужність та героїзм минулого року державні нагороди отримали майже 29 тисяч військовослужбовців ЗСУ, 160 військовослужбовцям присвоєно звання "Герой України". Відзнаки "за мужність і відвагу" отримали 44 військові частини, бойові прапори вручені 59 бригадам та двом окремим батальйонам, повідомив Валерій Залужний.