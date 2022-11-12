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Херсон, 11 листопада 2022 року
Херсон, 11 листопада 2022 рокуФото: REUTERS
СуспільствоУкраїна

Херсон очима херсонців: перша доба без російських окупантів

Лілія Ржеутська
2 год. тому

Після того, як до Херсона зайшли перші спецпідрозділи ЗСУ, місто поступово повертається під контроль українських органів влади. Херсонці святкують визволення міста і готуються до важкої зими.

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Після звільнення Херсона від російських окупантів херсонці виходять на головну площу міста - площу Свободи, - аби разом відсвяткувати визволення, обійнятися одне з одним та поділитися своїми емоціями та планами на майбутнє. Водночас ситуація все ще залишається напруженою. Як повідомила в ефірі українського телебачення керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, в Херсоні ще подекуди залишаються російські солдати, переодягнені в цивільне.

DW вдалося зв'язатись з мешканкою Херсона, яка разом з сім'єю пережила російську окупацію. Жінка попросила поки що не розголошувати її ім'я. Ось що вона розповіла про ситуацію в місті:  

"Ранок. Приємно прокинутися в українському Херсоні. Вчора я проплакала від радощів увесь вечір, коли до мене приїхали діти і сказали, що Херсон - це знову Україна, що до нас зайшли наші військові і вони справді їх бачили. Ми помітили військових вже й до цього, коли поїхали подивитися нашу розбиту телевежу. Тоді ж зустріли хлопців з миколаївськими номерами на авто, з жовтими стрічками на рукавах. Не з білими, з якими тут їздили окупанти, а саме жовтими. Дуже хотілося вірити, що це наші, рідні, але боялися, що це провокація.

А зараз на будівлі прокуратури Херсона, розвивається український прапор. Всі таксисти, починаючи з 5 ранку, їздять з українськими прапорами. Зрозуміло, що попереду ще багато роботи, бо місто залишається без світла, води, без опалення, немає продуктів, але вже відкрита дорога на Миколаїв. Після довгого розмінування мабуть з’явиться можливість завозити продукти і все таки відремонтувати ТЕЦ, яку відступаючи підірвали росіяни.

А знаєте, що не радує і що вчора дуже насторожило? Велика кількість людей, які стояли на пристані в річному порту зі спробою виїхати з міста через Дніпро. Вони стояли на платформі, куди приходять великі катери. Якщо врахувати, що великі катери росіяни викрали давним давно, то питання - хто ці люди і чого вони там чекали? Дуже цікаво знати про це.

Зараз я поїду до своїх дітей, своєї мами - ми будемо відзначати "український Херсон". Я нарешті одягну одну з трьох вишиванок, які вишила за час окупації. Перша моя вишиванка - це "Перемога", друга - "Визволення", третя - просто нова вишиванка. Так от, сьогодні одягну вишиванку "Визволення", а вишиванка "Перемога" ще чекатиме на свій час".

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