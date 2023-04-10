Резніков назвав кількість необхідних Україні саперів

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Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
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Євгенія Наконечна
3 год. тому

При цьому глава міністерства оборони України зазначив, що на повне розмінування української території може піти 30 років.

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Україна потребує щонайменше п'ять тисяч фахівців для розмінування власних територій, а на повне очищення країни від вибухонебезпечних предметів може піти 30 років, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 10 квітня.

"Нам знадобляться щонайменше п'ять тисяч українських фахівців, які займатимутися розмінуванням. І це з розрахунком, що будуть приходити фахівці з інших країн", - сказав Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Королівства Данія Троельсом Лундом Поульсеном.

Глава українського міноборони послався при цьому на досвід Хорватії. "Там війна закінчилася 28 років тому, а територія цієї країни досі не повністю розмінована. Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв. м. А в нас війна триває. Якщо рухатися за темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років", - додав Резніков.

Міністр зазначив, що розмінування потребує також і водна акваторія Чорного та Азовського морів. Їх очищення дасть свободу судноплавству.

За словами очільника відомства, використовуючи сучасні технології, процес розмінування можна буде скоротити. Зокрема, важливе обладнання надає королівство Данія. Резніков обговорив з Поульсеном можливість розширення співпраці в цій сфері, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Як повідомлялось, ЄС видиліть Києву 25 мільйонів євро на розмінування звільнених територій України.

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