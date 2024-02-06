Керівник МАГАТЕ Гроссі планує знову відвідати ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергеї (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі озвучив намір відвідати 7 лютого Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), що розташована на окупованій військами РФ території Запорізької області. Відповідну заяву Гроссі зробив у вівторок, 6 лютого, під час спільної пресконференції з міністром енергетики України Германом Галущенком у Києві.

За словами керівника МАГАТЕ, ціль його візиту - перевірити, чи може ЗАЕС функціонувати зі скороченою кількістю ліцензованого персоналу. "Є питання персоналу. (...) Станція працює з дуже, дуже малою кількістю операторів", - додав Гроссі, цитує Reuters.

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На станції працюють тисячі людей, але деякі з них відмовилися підписувати контракти з АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатом", що стало формальною причиною їх недопуску. "Одним з головних пунктів мого візиту, який розпочнеться завтра вранці, буде вимога саме щодо цього. Одна з найважливіших речей для мене - оцінити операційний вплив цього рішення", - зазначив Гроссі.

"З технічної точки зору, у нас є багато питань, і ми намагаємося вирішити їх по черзі з адміністрацією", - пояснив Гроссі, цитує AFP.

Проблеми з ядерним паливом через завершення строків експлуатації

Іншим аспектом, на який воліє звернути увагу Гроссі, є стан ядерного палива, що вже багато років експлуатується на ЗАЕС і наближається до кінця свого експлуатаційного терміну. Гроссі описав технічний стан станції як "дуже делікатний", тож він має намір обговорити паливне питання на станції і під час свого наступного візиту до Москви. Крім того, на його думку, експерти МАГАТЕ повинні мати змогу отримати "незалежну оцінку стану безпеки цього палива".

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Натомість міністр Галущенко сказав, що експертам потрібна думка виробників палива - російської компанії "ТВЕЛ" і американської Westinghouse - про те, чи можна продовжувати використовувати це паливо. "Проблема з паливом (...). Закінчився термін експлуатації, і виробник повинен сказати, чи можна використовувати це паливо далі. Якщо ні, то необхідно вживати заходів щодо вивантаження цього палива... потім питання зберігання цього палива", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, ЗАЕС - найбільша АЕС у Європі й має шість енергоблоків загальною потужністю 6 ГВт. З весни 2022 року станція окупована військами РФ.

Минулого місяця міністр Галущенко оголосив намір розпочати будівництво нових атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС у другій половині цього року, щоб компенсувати втрату ЗАЕС для енергосистеми України.