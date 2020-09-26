Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту командира військової частини в Чугуєві

Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова за підозрою в халатності та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 з курсантами на борту. Як повідомили у вівторок, 22 грудня, агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР), суд визначив командиру військової частини в Чугуєві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Про підозру повідомили і командувачу Повітряних сил ЗСУ

18 грудня в ДБР заявили, що повідомили командувачу Повітряних сил Збройних сил Сергію Дроздову про підозру в недбалому ставленні до військової служби у зв'язку з катастрофою літака Ан-26 в Харківській області. Тоді ж було повідомлено про підозру командиру військової частини і керівнику польотів військової частини в Чугуєві через порушення підготовки та правил польотів. У ДБР наголошували, що під час слідчих дій "отримано беззаперечні докази", що вказують на порушення правил підготовки польотів.

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Сергій Дроздов 19 грудня назвав оголошення йому підозри спробою дискредитації проукраїнських бойових генералів. Про це він сказав під час онлайн-включення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". "Кожним таким випадком розпочатого кримінального провадження, особливо проти військових, йде їхня дискредитація і найцікавіше, що ще до моменту винесення рішення суду вже вішаються ярлики, формується негативна суспільна думка стосовно тих офіцерів, командирів, які причетні до подій, що відбулися", - сказав Дроздов.

За словами командувача, звинувачення з боку ДБР на його адресу стосуються військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, а також підготовки керівників польотів. "Є не тільки керівництво, а й люди, які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, два підлеглі командувачі, Харківський університет, в якому є люди, які готують і рішення, і пропозиції, і програми, а всі ці перелічені заходи в повідомленні про підозру пред'являються особисто мені", - наголосив Дроздов, цитує агентство "Українські новини".

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Дроздов обіймає посаду командувача Повітряними силами з 2015 року.

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився 25 вересня під час посадки на аеродромі військової частини в рамках планових навчальних польотів. На борту перебувало 27 людей, з яких 20 були курсантами Харківського військового училища, а семеро офіцерів - членами екіпажу. Тоді на місці загинули 25 осіб, двох потерпілих було госпіталізовано, один з них згодом помер

Дивитись відео 05:31 Поділитись Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3eylT Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020)

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