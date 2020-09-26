Названі дві головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом

Серед головних причин катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва Харківської області 25 вересня були системні порушення правил виконання польотів у Харківському нацуніверситеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС) і недостатньо професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.

Такі висновки урядової комісії з розслідування причин катастрофи озвучив на засіданні Кабміну у середу, 28 жовтня, голова комісії, віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Причини катастрофи, які сприяли її (катастрофи) виникненню, - загальноприйнята в університеті практика виконання на літаку Ан-26 злетів конвеєром, на одному з яких через швидкоплинність процесу екіпаж не зміг ідентифікувати відмову авіаційної техніки і своєчасно припинити політ", - цитує Уруського агентство "Українські новини".

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Церемонія прощання із загиблими у авіакатастрофі Ан-26

Також Уруський назвав такі помилки: загальноприйнята у військовій частині практика постійного перевищення встановленої кількості одночасного перебування і змішування екіпажів курсантів-штурманів і курсантів-пілотів на борту літака, порушення планової таблиці польотів, перебування в 6-му польоті на борту осіб, не передбачених плановою таблицею польотів, неприпинення порушень керівництвом.

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"Головні причини катастрофи. Відсутність дієвого контролю над організацією та контролем польотів із боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, недостатньо професійна підготовка екіпажу", - сказав він.

За словами Уруського, урядова комісія підготувала низку пропозицій із метою недопущення таких авіаційних катастроф у майбутньому.

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"На сьогодні спеціальне розслідування за фактом авіакатастрофи закінчено, складено відповідний акт", - сказав він.

Як повідомлялося, 25 вересня близько 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки Ан-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб ß курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім.Кожедуба. 26 людей загинули, вижив один курсант.