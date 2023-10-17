Канада покарала санкціями проросійські телеканали Молдови

Уряд Канади запровадив нові санкції проти "російських колабораціоністів" у Молдові. Відповідний крок оголосила у вівторок, 17 жовтня, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. За її словами, під канадські санкції потрапили дев'ятеро молдовських осіб, які пов’язані із впливовими проросійськими олігархами, а також шість молдовських телеканалів, які активно пропагують і поширюють російську дезінформацію.

Зазначається, що дев'ять молдовських фізосіб пов'язані з впливовими в Молдові олігархами, як-от Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, які вже перебувають у санкційному списку Канади.

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"Сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення зловмисним фізичним та юридичним особам у Молдові, що підтримка неспровокованого та невиправданого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну не залишиться безкарною", - застерегла Жолі. "Ми і надалі найрішучіше засуджуватимемо цю війну та підтверджуватимемо нашу непохитну підтримку для Молдови та України, які захищають свою незалежність, права та свободи від агресивних дій Кремля", - запевнила канадська урядовиця.

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Санкції передбачають заборону для підсанкційних осіб проводити фінансові транзакції в Канаді, а їхні активи заморозять. Також канадським компаніям заборонено надавати цим особам фінпослуги.

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З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Багато з цих санкцій було запроваджено у координації з союзниками та партнерами Канади, зазначається на канадському урядовому порталі.