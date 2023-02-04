Канада розширила санкційний список щодо РФ

До санкційного переліку Канади внесено 38 фізичних і 16 юридичних осіб із РФ. Під обмеження потрапляють зокрема Білан, Доліна, Боярський та російські пропагандистські інформресурси.

15 хв. тому 15 хв. тому

15 хв. тому 15 хв. тому

До санкційного переліку Канади внесено 38 фізичних і 16 юридичних осіб із РФ. Під обмеження потрапляють зокрема Білан, Доліна, Боярський та російські пропагандистські інформресурси.

Канада розширила санкційний список щодо Росії. Як повідомили в уряді Канади, до переліку внесено 38 фізичних і 16 юридичних осіб, які, за даними Оттави, "причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди".

Під обмеженнями - співаки, актори й пропагандисти

Так, обмежувальні заходи запроваджено щодо співаків Миколи Баскова, Діми Білана, Миколи Расторгуєва, Олега Газманова та виконавиць Поліни Гагаріної, Надії Бабкіної, Ірини Аллегрової, Лариси Доліної. Під санкції потрапили музикант Ігор Бутман, актори Михайло Боярський, Дмитро Дюжев, Михайло Галустян, заступник директора ВДТРК "Телеканал "Россия" Сергій Брильов.

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Серед юросіб - російські пропагандистські інформресурси, зокрема, Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня", РИА "Новости", Tsargrad Media, Агентство інтернет-досліджень, а також Фонд підтримки публічної дипломатії імені Горчакова.

Посол РФ пообіцяв Оттаві відповідь Москви на санкції

Посол Росії в Канаді Олег Степанов розкритикував ці санкції як "незаконні", оскільки вони не схвалені Радою Безпеки ООН, і пообіцяв відповідь РФ на цей крок.

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Як нагадує агентство Reuters, з 2014 року Оттава запровадила обмежувальні заходи проти майже 4000 осіб і організацій із Росії, України та Білорусі.

У грудні 2022 року уряд Канади оголосив про початок процесу арешту активів на суму 26 мільйонів доларів компанії Granite Capital Holdings Ltd, яка належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу, що також перебуває під санкціями.