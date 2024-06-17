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ПолітикаУкраїна

Канада надасть Україні допомогу на 38 мільйонів доларів

Дмитро Шварц
17 червня 2024 р.

Кошти підуть на відновлення енергетики, безпеку ядерних об'єктів, економічні реформи, вирішення гуманітарних проблем.

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо (праворуч), президент України Володимир Зеленський та президент Чилі Габрієль Борич (по центру) на "саміті миру" у Швейцарії, 16 червня 2024 року
Прем'єр Канади Джастін Трюдо (праворуч), президент України Володимир Зеленський та президент Чилі Габрієль Борич (по центру) на "саміті миру" у ШвейцаріїФото: Sean Kilpatrick/ZUMA Press/IMAGO

Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США). Про це на  "Глобальному саміті миру" у Швейцарії  у неділю, 16 червня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як йдеться у повідомленні на сайті канадського прем'єра, з цієї суми 15 мільйонів канадських доларів (близько 10,9 мільйонів доларів США) призначені на підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну; підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти; покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів; підтримку чоловіків, у тому числі військовополонених, які пережили сексуальне насильство.

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Ще 20 мільйонів канадських доларів (14,5 мільйонів доларів США) виділяють на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Трюдо: Підтримуватимемо Україну до перемоги

Також уряд Канади інвестує у Міжнародний валютний фонд 15,4 мільйонів канадських доларів (11,2 мільйонів доларів США) для надання Україні технічної допомоги та навчання, необхідне для економічних реформ і вступу до Євросоюзу; на покращення спроможності України безпечно очистити свою територію від мін та інших вибухонебезпечних наслідків війни; на надання уряду України техдопомоги з боку експертів уряду Канади в секторах юстиції та енергетики.

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Ще два мільйони канадських доларів (1,5 мільйони доларів США) призначені на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Повномасштабне вторгнення Росії мало руйнівні наслідки для українців, від мільйонів, змушених залишити свої домівки, до тисяч дітей, які були незаконно депортовані. Канада та наші міжнародні партнери єдині у підтримці справедливого та тривалого миру для України. Українці, які й надалі міцно стоять на захисті своєї батьківщини, знайте, що ми підтримуватимемо вас до перемоги", - заявив прем'єр Трюдо.

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