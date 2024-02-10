Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони Павлюка

Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони. За даними ЗМІ, він має очолити Сухопутні війська. Зеленський також змінив склад РНБО і Ставки Верховного головнокомандувача.

Кабінет Міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram в суботу, 10 лютого.

"Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку із переходом на іншу роботу", - повідомив Мельничук.

За даними ЗМІ, він має очолити Сухопутні війська Українизамість Олександра Сирського, якого президент Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ.

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Зеленський змінив склад Ставки і РНБО

Окрім того, президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ №67/2024 опублікували на сайті президента України в п'ятницю, 9 лютого.

Зеленський включив до персонального складу Ставки головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Сирського, а також вивів зі складу Ставки колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідно до іншого указу №68/2024 від 9 лютого, президент увів до персонального складу РНБО Сирського, а також вивів зі складу РНБО Залужного й ексміністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.