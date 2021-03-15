Кабмін просить Раду звільнити виробників вакцин від відповідальності

Український уряд подав до Верховної Ради проєкт закону №5247 про внесення змін до статті 9-2 закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання. Як говориться в пояснювальній записці, цим законопроєктом Кабмін пропонує парламенту звільнити виробників вакцин проти коронавірусу від будь-якої відповідальності за наслідки щеплень.

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У тексті проєкту зазначається, що таке рішення обумовлене участю України в програмі COVAX. Також повідомляється, що зміни в закон вносяться з метою забезпечення можливості виконання зобов'язань, визначених укладеними угодами і домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX, і забезпечення можливості оперативної організації профілактичних заходів на території України, спрямованих на подолання наявних та запобігання новим спалахам коронавірусної інфекції.

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"З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", - ідеться у пояснювальній записці.

У Кабміні наголошують, що ухвалення цього законопроєкту дозволить державі отримати нову партію доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Відповідальність виробників вакцин

Як повідомляла раніше DW, однією з причин, через які переговори Єврокомісії з концерном Pfizer щодо поставок вакцини BioNTech/Pfizer до країн ЄС тривали так довго, стали саме вимоги компанії щодо звільнення в ЄС від будь-якої відповідальності за можливі побічні дії нового препарату. Необхідний компроміс вдалося знайти лише в листопаді 2020 року. Утім, який саме - широкому загалу поки достеменно не відомо. Посилаючись на умови конфіденційності, Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин, зокрема, і щодо того, як було врегульоване питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.

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