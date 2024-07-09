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ПолітикаУкраїна

Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі

Дмитро Шварц
9 липня 2024 р.

Відтепер закупівлі, спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

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Кабінет міністрів України
Уряд задля підвищення безпеки учасників торгів вніс зміни до правил проведення публічних закупівельФото: picture alliance/dpa/D. Naupold

Кабінет міністрів України задля підвищення безпеки учасників торгів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель, про що ввечері понеділка, 8 липня, повідомило міністерство економіки.

"Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі “Укрзалізниці”, які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу", - йдеться у повідомлення.

Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун, такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

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Можна не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство

Уряд, з-поміж іншого, дозволив замовникам не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область, що "ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога". Також замовники тепер зможуть закуповувати без нижньої межі товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі.

Замовників зобов'язали формувати перелік документів, які подаються учасником закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації й "учасникам торгів було складно їх знайти", додали в міністерстві. 

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