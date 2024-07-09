Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі

Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі9 липня 2024 р.
Кабінет міністрів України задля підвищення безпеки учасників торгів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель, про що ввечері понеділка, 8 липня, повідомило міністерство економіки.
"Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі “Укрзалізниці”, які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу", - йдеться у повідомлення.
Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун, такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.
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Можна не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство
Уряд, з-поміж іншого, дозволив замовникам не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область, що "ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога". Також замовники тепер зможуть закуповувати без нижньої межі товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі.
Замовників зобов'язали формувати перелік документів, які подаються учасником закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації й "учасникам торгів було складно їх знайти", додали в міністерстві.
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