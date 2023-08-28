Куртки для ЗСУ: Резніков наполягає, що були закуплені зимові

Міністерство оборони України у 2022 році закупило зимові куртки, стверджує глава відомства Олексій Резніков, коментуючи скандал з закупівлями для ЗСУ. Вартісь таких курток - від 80 до 120 доларів, сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков наполягає, що міністерство оборони у 2022 році закупило у турецького виробника зимові куртки для військових. Про це він заявив під час пресконференції у Києві у понеділок, 28 серпня, коментуючи черговий скандал із закупівлями, а саме дані ЗМІ щодо того, що під виглядом зимових міноборони закупило тоді літні чи неякісні куртки.

"Поставка 180 тисяч одиниць, з яких 45 тисяч знаходяться на складах і, відповідно, 135 тисяч - у військовослужбовців Збройних сил України. І це було зроблено минулої осені і зими. Відповідно, цю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одязі без жодних нарікань. Якби, просто вдумайтеся, літня форма була вдягнута взимку, ми б з вами про це вже почули. Ну 140 тисяч душ напевно би про це сказали", - сказав він, цитує агенція "Укрінформ".

Резніков: Зимових курток нижче 80 доларів немає

Прокоментував Резніков і вартість курток, яка фігурувала в одному з рахунків-фактур, і яка, за твердженнями журналістів, втричі перевищувала ціну, вказану турецькою стороною. "На сьогодні не існує ціни, як у деяких дописах вказано, 29 чи 30 доларів за зимову куртку. Не існує. Середня ціна "гуляє" від 80 до 120 доларів", - сказав він.

Більше того, Резніков заявив, що рахунок-фактура, на який посилаються журналісти, датований 9 грудня 2022 року, тоді як контракт з турецькою компанією був укладений у вересні 2022 року. Тоді ж, за його словами, була здійснена оплата і почалися поставки. "Дивний інвойс, який наводять із ціною нібито 29 доларів чи 30 доларів турецькою мовою, датований 9 грудня, - зазначив міністр оборони. - Пропозиції від цієї компанії були 83 чи 85 доларів, тобто як було вказано в контракті. Жодної пропозиції від жодного виробника не існувало ніколи нижче 80 доларів, якщо мова йде про повноцінну зимову куртку з капюшоном".

Раніше у цей день голова Громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України Євген Грушовець в ефірі "Радіо Свобода" також заявив, що куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали розслідувачі. За його словами, антикорупційна рада також встановила, що міноборони не мало рахунків, виданих турецькою стороною, які показали журналісти.

Чому закупівлі призвели до скандалу

Вперше інформація про закупівлю міноборони курток за завищеними цінами була оприлюднена виданням "Дзеркало тижня " (ДТ) 10 серпня. У ньому йшлося, що минулого року міноборони уклало контракт з турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу для військових. За даними видання, у жовтні-грудні 2022 року фірма завезла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Однак, посилаючись на вагу поставлених курток, яка в середньому становила 1,1 кілограма, видання стверджує, що це були не зимові, а літні куртки, чи вироби з неякісної тканини.

Також у розслідуванні були наведені супровідні документи на одну з партій з 4900 курток, згідно з якими, як стверджують журналісти, "дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", а їхня ціна зросла втричі - з 142 тисяч доларів до 421 тисячі доларів.

Згодом розслідування , у якому фігурували ті самі документи, опублікував журналіст "Української правди" (УП) Михайло Ткач. Це розслідування стосувалося переважно не самого факту закупівель, а власників компанії Vector avia, і в ньому йшлося, що одним із них раніше був Олександр Касай - племінник нардепа від "Слуги народу" та члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

Парі на відставку

Після цього народна депутатка України з фракції партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що готує звернення до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо цієї закупівлі. У відповідь Резніков запропонував Радіній і журналісту Ткачу парі: він подасть у відставку, якщо виявиться, що міноборони дійсно поставило військовим за завищеною ціною 180 тисяч літніх курток замість зимових, а якщо ж інформація не підтвердиться, то Радіна складе мандат, а Ткач піде з видання та припинить займатися журналістикою на три роки

Радіна натомість запропонувала Резнікову до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати, що міноборони купило куртки без тендеру в турецької фірми, одним із власників якої був племінник Геннадія Касая, і що міністерство сплатило за них утричі дорожче, ніж просила турецька сторона. Якщо Резнікову це вдасться, нардепка пропонує йому подати у відставку, а якщо не вдасться - обіцяє скласти мандат, але лише "після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії".

Ткач, своєю чергою, від парі відмовився. "Укладайте не парі, пане міністре. Укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "Слуг народу", - відповів він Резнікову.

Водночас пресслужба міноборони заявила, що міністерство готує судові позови "до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості" про підміну зимової форми літньою. У відомстві стверджують, що опублікований в ЗМІ документ "не надходив до міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів", а також датований числом, яке було пізніше, ніж дата укладення контракту та оплати.

Інші скандали з закупівлями

Нагадаємо, що це не перший скандал з закупівлями, які здійнює міноборони. На початку року правоохоронці повідомили колишньому заступнику міністра оборони України та екскерівнику Департаменту державних закупівель цього відомства про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

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За кілька місяців фігуранти отримали ще одну підозру - у причетності до розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ.

Імен фігурантів правоохоронці не називали, однак за даними українських ЗМІ, підозри були оголошені звільненим заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та очільнику департаменту держзакупівель міноборони Богдану Хмельницькому.