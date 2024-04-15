Уряд: Віддавати ЗСУ бюджет телемарафону - недоцільно

Уряд: Віддавати ЗСУ бюджет телемарафону - недоцільно15 квітня 2024 р.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів у понеділок, 15 квітня, на електронну петицію щодо спрямування коштів, передбачених у державному бюджеті для національного телемарафону "Єдині новини" та каналу FreeДом, на закупівлю дронів і пікапів для Збройних сил України (ЗСУ).
Шмигаль: Єдина інформаційна політика - пріоритет нацбезпеки
У відповіді прем'єр зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики в сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки.
"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їхнього спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - написав прем'єр.
Водночас він запевнив, що уряд постійно працює над залученням і спрямуванням фінансів "на задоволення підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони".