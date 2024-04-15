Уряд: Віддавати ЗСУ бюджет телемарафону - недоцільно

Прем'єр України відповів на петицію про передачу коштів, закладених в держбюджеті на "Єдині новини" та FreeДом, для закупівлі ЗСУ зброї. Денис Шмигаль пояснив, чому це "недоцільно".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів у понеділок, 15 квітня, на електронну петицію щодо спрямування коштів, передбачених у державному бюджеті для національного телемарафону "Єдині новини" та каналу FreeДом, на закупівлю дронів і пікапів для Збройних сил України (ЗСУ).

Шмигаль: Єдина інформаційна політика - пріоритет нацбезпеки

У відповіді прем'єр зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики в сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки.

"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їхнього спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - написав прем'єр.

Водночас він запевнив, що уряд постійно працює над залученням і спрямуванням фінансів "на задоволення підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони".