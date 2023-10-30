Ізраїль обстріляв військові об'єкти в Сирії

ВПС Ізраїлю обстріляли військову інфраструктуру Сирії у відповідь на ракетний удар по Ізраїлю, пояснив ЦАХАЛ. Згодом міноборони Сирії підтвердило обстріл ізраїльтянами артилерійських позицій сирійців.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала в ніч на понеділок, 30 жовтня, удару по військовій інфраструктурі в Сирії. Удар став відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлю, вчинений з території Сирії 29 жовтня, пояснили в пресслужбі Армія оборони Ізраїлю.

Жодної іншої детальної інформації щодо цього ЦАХАЛ не надав, однак суспільна телерадіокомпанія Kan News повідомила, що удари були завдані поблизу південного сирійського міста Дараа, інформує агенція AFP.

Дамаск визнав втрати внаслідок ізраїльського удару

Згодом міністерство оборони Сирії заявило, що в понеділок Ізраїль завдав удару близько "з боку окупованих сирійських Голанських висот по двох позиціях наших збройних сил в сільській місцевості Дараа, завдавши певних матеріальних втрат".

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Так само розташована у Лондоні організація Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявила, що Ізраїль обстріляв "артилерійський батальйон", дислокований у провінції Дараа у відповідь на обстріли сусідніх Голанських висот, які утримує Ізраїль.

Удар Ізраїлю по бойовиках "Хезболла" у Лівані

Ще 29 жовтня ізраїльська армія поінформувала про завдання повітряних ударів по військових об'єктах радикального шиїтського ісламістського угрупування "Хезболла" у Лівані, що також стало відповіддю Ізраїлю на обстріли бойовиками ізраїльської території.

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Згодом у "Хезболла" повідомили про обстріл цілей в Ізраїлі.