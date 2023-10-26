Що треба знати про ліванське шиїтське угруповання "Хезболла"

Ісламістське угрупування, що глибоко укорінилося в ліванському суспільстві, має як політичне, так і військове крило. Бойовики "Хезболла" брали участь у конфліктах у Сирії, Іраку, Ємені та з Ізраїлем.

У 2022 році американський аналітичний Центр імені Вудро Вільсона охарактеризував озброєне крило "Хезболли" як "найзагрозливішого недержавного військового гравця на Близькому Сході, а, можливо, і в усьому світі".

"Хезболла" глибоко інтегрована в ліванське суспільство та політику

Ісламістське шиїтське угруповання, що підтримується Іраном, назва якого означає "Партія Бога", діє та дислокується в Лівані, де і було утворене. "Хезболла" - це не просто військове формування, угруповання глибоко інтегроване у ліванське суспільство та політику. "Потужний апарат безпеки, політична структура та мережа соціальних служб "Хезболли" сприяли формуванню репутації "держави в державі", - пояснює американська Рада з міжнародних відносин (CFR) в описі угруповання, опублікованому у 2022 році.

Низка країн, у тому числі США у 1997 році та Німеччина у 2020 році, включили "Хезболлу" до списку терористичних організацій. У 2013 році озброєне крило угруповання включив до списку терористичних організацій Європейський Союз. Рішення вважали неоднозначними через ту роль, яку "Хезболла" з 1992 року відігравала в ліванських урядах, що змінювали один одного.

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Угруповання має популярність у Лівані. Насамперед через широку мережу соціальних послуг, що надається нею, до якої входять лікарні, школи та установи соцзабезпечення. Згідно з проведеним у 2020 році опитуванням, 89 відсотків ліванців, що сповідують іслам шиїтського спрямування, позитивно ставляться до "Хезболли". Інші ліванці не схвалюють діяльність угруповання, вважаючи, що воно втягує країну у конфліктні ситуації.

Як і коли була створена "Хезболла"

"Хезболлу" заснували 1982 року під час громадянської війни в Лівані, яка тривала 15 років і завершилася лише 1990-го. Під час цієї війни різні політичні, етнічні та релігійні групи ліванського суспільства - мусульмани, християни, ліві та арабські націоналісти - боролися одне проти одного. Тоді у бойових діях у Лівані брали участь також Сирія та озброєні палестинські підрозділи.

Потім, "на тлі внутрішніх чвар в Лівані, ізраїльські війська вторглися до Південного Лівану в 1978 році та ще раз у 1982 році, щоб вигнати палестинські збройні формування, які використовували цей регіон як базу для нападу на Ізраїль", пише CFR.

І група мусульман-шиїтів вирішила боротися з ізраїльськими військами. Іран - держава, більшість населення якої становлять перси, - вирішив скористатися можливістю вплинути на арабський світ і взявся фінансувати створені у ЛІвані збройні загони ополченців.

Зараз Іран підтримує цілу низку таких формувань на Близькому Сході, включаючи ХАМАС на палестинських територіях та угруповання бойовиків в Іраку. За даними влади США, Тегеран щорічно виділяє "Хезболлі" близько 700 мільйонів доларів.

У грудні 1985 року бойовики "Хезболли" підірвали бомби у двох паризьких торгових центрах і поранили 43 людини Фото: MICHEL GANGNE,PASCAL GEORGE/AFP via Getty Images

Згодом озброєне крило "Хезболли" набуло репутації екстремістського руху через жорстокі напади на інші збройні угруповання в Лівані та теракти на іноземних об'єктах, які включали залучення терористів-смертників та масові вбивства.

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Політична стратегія "Хезболли"

1985 року "Хезболла" випустила маніфест, у якому визначила свої основні цілі: вигнання з Лівану західних колонізаторів, знищення держави Ізраїль та приєднання до Ірану. Первісне бачення угрупованням майбутнього країни також передбачало створення в Лівані релігійно-ісламістського режиму за іранською теократичною моделлю.

Згодом цілі "Хезболли" дещо пом'якшилися, оскільки угруповання почало брати більш активну участь у політичному процесі в Лівані. У 2009 році було опубліковано новий маніфест, в якому ішлося, що режим ісламізму може не підійти для Лівану. Однак позиція угруповання щодо Ізраїлю не змінилася. "Хезболла" регулярно обстрілює ракетами ізраїльську територію.

Скільки зброї та бойовиків у "Хезболли"

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла стверджує, що у її лавах налічується до 100 тисяч бійців. Проте, за оцінками експертів, ця цифра може бути перебільшеною.

Сувенірна чашка з зображенням лідера "Хезболли" Хасана Насралли на ринку у Сирії (у середньому ряді друга праворуч) Фото: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

Ліванське угруповання має значний арсенал озброєнь, "що складається переважно з невеликих переносних та некерованих артилерійських ракет класу "земля-земля", зазначає Центр стратегічних та міжнародних досліджень у звіті за 2021 рік для свого проєкту "Ракетна загроза".

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Аналітики точно не знають, скільки ракет є сьогодні у "Хезболли", але їхня кількість може сягати 130 тисяч одиниць. Більшість з них некеровані, проте представники угруповання стверджують, що змогли отримати ракети, що мають систему точного наведення на ціль. Озброєння китайського, іранського та російського виробництва надходить до "Хезболли" через Іран та Сирію.

Наскільки ефективна "Хезболла" як бойова сила і де активна

"Хезболла" вважається сейозним супротивником. Поряд зі своїм спонсором, Іраном, вона тривалий час була союзником влади Сирії у її боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД).

"Хезболла" воювала з ІД в Іраку після 2014 року і є союзником іракських збройних загонів, що підтримуються Іраном. У 2015 році ліванське угруповання також направляло військових інструкторів та бійців до Ємену, щоб допомогти хуситам у війні із Саудівською Аравією.