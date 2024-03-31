Дипломати у Бучі вшанували пам'ять загиблих під час окупації

Низка послів іноземних держав в Україні долучилися до вшанування пам'яті жертв російської окупації населених пунктів у Київській області у 2022 році.

Низка послів іноземних держав в Україні у неділю, 31 березня, разом із президентом Володимиром Зеленським вшанували у Бучіпам'ять жертв російської окупації населених пунктів у Київській області у лютому-березні 2022 року.

"Сьогодні я приєдналася до Володимира Зеленського та інших міжнародних партнерів, аби вшанувати пам'ять вбитих російськими військами під час тимчасової окупації Бучі, Ірпеня та Бородянки на Київщині, а також міст і сіл у Сумській та Чернігівській областях. Ми разом з Україною", - написала у соцмережі X посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер (Martin Jaeger) також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих. "У другу річницю визволення Бучі ми з президентом Зеленським згадали жертв російської різанини. Присутність послів свідчить про те, що міжнародна спільнота підтримує Україну. Злочин Бучі має бути спокутуваний", - написав він у соцмережі X.

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо (Arad Benkö), своєю чергою, також заявив про необхідність притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах РФ. "Два роки тому Буча була звільнена після 33 днів російської окупації. Тут і в багатьох місцях російські війська вчинили воєнні злочини. Позиція Австрії абсолютно чітка: винні мають бути притягнуті до відповідальності. Не повинно бути безкарності – у тому числі за злочин агресії", - написав він у соцмережі X.

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Посольство Японії в Україні засудило звірства, скоєні проти цивільного населення в Бучі, а також нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об'єкти в Україні.

"31 березня Посол Мацуда взяв участь у поминальній службі в Бучі з нагоди другої річниці визволення міста. Ми засуджуємо звірства, скоєні проти цивільного населення в Бучі, і нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об'єкти в Україні", - йдеться у дописі посольства в Facebook.

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо також вшанував пам'ять жертв окупації Київщини. "У другу річницю звільнення Бучі посол Дзадзо разом з представниками державної влади України вшанував пам'ять жертв російської окупації Київської області. Церемонія відбулась біля Стіни памʼяті", - йдеться у дописі посольства в Facebook.

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Міністерство закордонних справ Великобританії у соцмережі X також приєдналося до вшанування пам'яті жертв окупації Київщини. "Два роки тому українські війська звільнили місто Буча від російських загарбників і розкрили жахливі звірства щодо цивільного населення, зокрема тортури та масові розстріли. Сьогодні ми разом з Україною вшановуємо пам'ять жертв цієї трагедії", - йдеться у дописі.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем у соцмережі X підтримав заяву Великобританії, а також наголосив, що не може не погодитися з президентом України Зеленським "у його оцінці того, чому ця війна має значення для всіх нас".

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад дев'ять тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей, зазначили в Офісі президента. Збройні Сили України звільнили місто 31 березня.

Наразі Національна поліція України ідентифікувала більше 1000 російських військових, які брали участь в окупації Бучі.